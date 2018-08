Elon Musk in gesprek met Saoedi-Arabië om Tesla van de beurs te halen

Tesla-topman Elon Musk vertelt in een blog dat het Saoedische staatsinvesteringsfonds in 2017 al eens opperde om het bedrijf van de beurs te halen.

Op 31 juli sprak de directeur van het fonds tijdens een overleg nogmaals zijn steun uit voor het plan. Hij stelde de portemonnee te willen trekken om dat mogelijk te maken.

Musk zegt er niet over te twijfelen of de Saoedi's bereid zijn zo'n deal te sluiten. In ruil voor de financiering zouden zij een belang in het bedrijf krijgen. Hetzelfde Saoedische fonds kocht onlangs bijna 5 procent van alle Tesla-aandelen. Musk is ook nog in gesprek met andere investeerders.

Musk overweegt Tesla van de beurs te halen

Vorige week zei Musk - tot verbazing van velen - op Twitter dat hij overweegt Tesla van de beurs te halen. Ook stelde hij dat de financiering al rond was. De aandeelhouders had hij al wat eerder, op 2 juli, over het plan ingelicht. Musk is bereid 420 dollar per aandeel te betalen. Dat is 20 procent meer dan de prijs van het aandeel Tesla destijds.

Als Musk alle aandelen wil opkopen, zou dat neerkomen op een som van ruim 70 miljard dollar. Volgens Musk is dat bedrag veel te hoog. Nadat het bedrijf van de beurs is gehaald, blijft volgens zijn eigen schatting namelijk zo'n twee derde van de aandelen in handen van dezelfde aandeelhouders.

De tweets zorgden voor boze reacties

Musks tweet van vorige week werd hem overigens door velen niet in dank afgenomen. Verschillende investeerders hebben hem en zijn bedrijf aangeklaagd. Ze noemen de tweets vals en misleidend en een 'kernaanval' bedoeld om shortsellers (mensen die op koersdalingen speculeren) uit te schakelen.

Ook zeggen ze dat de uitlatingen van Musk de prijs van het aandeel Tesla kunstmatig hebben opgestuwd en dat hij daarmee de federale beurswetten heeft overtreden. Beurswaakhond SEC startte bovendien een onderzoek.

Tesla lijdt altijd verlies

Het autobedrijf heeft sinds de oprichting in 2003 nog nooit zwarte cijfers geschreven en staat onder flinke druk om dat wel te doen.

Het bedrijf zei onlangs te verwachten in de tweede helft van dit jaar voor het eerst in zijn bestaan echt winstgevend te kunnen worden.