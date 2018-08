Topzomer voor wijn? 'Als je over zes weken terugbelt, kan ik het vertellen'

De Nederlandse wijnsector is een nichemarkt, vertelt Dik Beker, bestuurder bij de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. In de schappen van de lokale supermarkt zullen de Nederlandse wijnen dan ook niet snel te vinden zijn.

De Nederlandse 150 wijnboeren, die gezamenlijk 250 hectare grond bezitten, produceren bij elkaar zo'n miljoen flessen per jaar. Ter vergelijking: Nederland moet enkele honderden miljoenen flessen wijn importeren.

Beker verwacht wel dat de oogst dit jaar kleiner zal uitvallen. "Mei en juni waren prachtige maanden met goede vruchtzetting. Alle besjes in wording zijn toen ook echt besjes geworden. Wat dat betreft was de kwantiteit toen goed."

Maar de voorsprong die toen werd behaald, werd voor sommige boeren weer tenietgedaan door het droge en hete weer in juni en juli. "Het bleef maar droog. In de maand juni is geen druppel water gevallen en daar hebben ook druiven last van. Die gaan op een gegeven moment niet meer zo hard groeien en staan stil."

Komende maand wordt bepalend voor de smaak

Boeren proberen ook de opbrengst per hectare richting een bepaalde hoeveelheid liters wijn te sturen. "Je gaat toch een beetje naar een bepaalde hoeveelheid per hectare. Ongeveer 3.500 liter voor rood en 4.500 liter voor wit."

De komende anderhalve maand is het spannend wat het weer gaat doen. Die gaat bepalend worden voor de smaak, legt Beker uit. Hij hoopt op gematigd weer met koele najaarsdagen. "De suikergehaltes zullen best aan de hoge kant zijn, denk ik. Maar suiker wordt alcohol en wij zijn geen producenten van een alcoholisch watertje, wij zijn wijnproducenten. Naast alcohol moet er ook smaak aan zitten. En die smaak moet nog gaan ontstaan. Daar hebben we koele nachten voor nodig."

“Eigenlijk beginnen de druiven nu pas te rijpen” Johan van de Velde

Maar wat is dan de perfecte temperatuur? Ongeveer 20 tot 25 graden is heel mooi, zegt Job Huisman, van Wijnboerderij 't Heekenbroek. Hij beaamt dat de herfst een van de belangrijkste periodes is voor de wijnbouw in Nederland.

"In 2016 hebben we een heel mooie herfst gehad. Toen hadden we helemaal niet zo'n mooie zomer, maar we kregen een heel mooie herfst erachteraan en toen hadden we eigenlijk een topjaar. In de zomer sprak toen niemand nog van een topjaar."

En dan is er het gevaar van flinke neerslag. Zo kreeg de Franse regio Bordeaux afgelopen mei te maken met hagelbuien. Door hagelstenen tot 2,5 centimeter groot zijn veel van de beginnende druiven kapotgegaan.

De vroegste rassen in Nederland worden meestal in de tweede week van september geoogst. De oogst van de latere druivenrassen vindt plaats rond eind oktober. Waarschijnlijk zijn tegen half oktober alle druiven in Nederland wel binnen.

Het wordt een onvergelijkbaar jaar

"Nou, als u over zes weken terugbelt, kan ik het vertellen", zegt Johan van de Velde, eigenaar van Wijnhoeve De Kleine Schorre in Zeeland, op de vraag of het een goed wijnjaar wordt. "Als het in één keer verschrikkelijk hard gaat regenen, dan kan het nog steeds helemaal mislukken", zegt hij.

"Eigenlijk beginnen de druiven nu pas te rijpen. De zon en het goede weer tot nu toe waren alleen om de oogst te vervroegen. De kwaliteit en de rijpheid van de druiven worden pas in de komende weken bepaald."

"Het wordt een jaar dat niet vergelijkbaar zal zijn met andere jaren", legt Van de Velde uit. "Je probeert elk jaar dezelfde stijl te maken, maar dat zal dit jaar wat anders zijn."

"Als je hogere suikergehaltes in je druiven hebt, dan betekent het waarschijnlijk dat de zuren wat lager zullen liggen. Je moet wat inleveren op frisheid, maar de wijnen zullen waarschijnlijk wel wat krachtiger worden en wat voller smaken. Of dat ook beter of lekkerder is, moet ieder voor zichzelf bepalen. Wijn is toch een beetje persoonlijk. Of het beter is, dat moeten de klanten en de restaurants zelf bepalen."

Van de Velde heeft weinig last gehad van de droogte. Hij profiteert nu van het relatief ondiepe grondwaterpeil bij zijn wijngaard. "Als je nu met een wijngaard ergens zit met een vrij diep grondwaterpeil, dan moet de plant natuurlijk hard werken." Maar Van de Velde heeft te maken met een grondwaterpeil van 1,5 tot 2 meter diep. "En dat halen die druiven makkelijk. Een druivenwortel kan 20 tot 30 meter diep als het moet."

De wijnboer verwacht niet opeens meer te verdienen door de specifieke omstandigheden. "Ik denk het niet. Elk jaar staat op zichzelf. Je kan niet zeggen: in een beter jaar ga ik een andere prijs rekenen dan in een minder jaar."