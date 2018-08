'HEMA zegt contracten op met groep franchisenemers'

Zakelijk Topzomer voor wijn? 'Als je over zes weken terugbelt, kan ik het vertellen' De wijnbouw in Nederland heeft dit voorjaar geprofiteerd van het goede weer. Maar ook bij wijnboeren zorgt de droogte voor een kleinere oogst, en de belangrijkste periode moet nog komen. Om te zien hoe goed de oogst daadwerkelijk gaat worden, is het wachten op het weer in de komende weken.