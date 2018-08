Air France-KLM vervoert meer passagiers in juli

KLM vervoerde afgelopen maand 3,1 miljoen reizigers, een stijging van 0,7 procent. De totale omzet per gevlogen kilometer steeg met 1,2 procent.

De capaciteit nam met 1,6 procent toe, waardoor vliegtuigen voor het eerst in vijf maanden tijd in doorsnee minder vol zaten. De daling van de bezettingsgraad was volgens KLM vooral zichtbaar op trans-Atlantische vluchten.

Prijsvechter Transavia vervoerde 1,7 miljoen passagiers, een stijging van 2,7 procent. KLM's zustermaatschappij Air France bracht samen met dochter Hop! vijf miljoen mensen naar hun bestemming, een plus van 2 procent.

Air France heeft minder last van stakingen

Het Franse onderdeel had afgelopen maand minder last van stakingen onder het personeel. Vakbonden schortten acties voor betere arbeidsvoorwaarden op tot er meer bekend is over de nieuwe bestuursvoorzitter bij moederbedrijf Air France-KLM.

Dit zal mogelijk nog wel een aantal weken duren. Evengoed zouden vluchten zijn geannuleerd in de nasleep van eerdere acties en door een gebrek aan investeringen.

De vrachtdivisie van Air France-KLM vervoerde in juli 4,6 procent meer goederen in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij zaten de ruimen in doorsnee 1,6 procent voller. Bij KLM Cargo was sprake van 2,7 procent meer vrachtvervoer.