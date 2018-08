Topvrouw Indra Nooyi verlaat PepsiCo na twaalf jaar

Nooyi was de eerste genaturaliseerde CEO van PepsiCo en de eerste vrouw in die functie. Onder haar leiding behaalde PepsiCo een netto omzetgroei van 5,5 procent per jaar.

"Toen ik opgroeide in India, had ik nooit gedacht dat ik de kans zou krijgen om zo'n buitengewoon bedrijf te leiden," zegt Nooyi een statement.

Haar opvolger Ramon Laguarta werd unaniem door de raad van bestuur gekozen. Hij treedt met ingang van 3 oktober toe tot de raad van bestuur.

Laguarta, die al 22 jaar bij het bedrijf werkt, is sinds september 2017 president van PepsiCo en houdt toezicht op de bedrijfsstrategie, het openbaar beleid en de overheidsaangelegenheden. Daarvoor werkte Laguarta in de divisies van het bedrijf in Europa en Afrika.

De rest van het leiderschapsteam van PepsiCo blijft ongewijzigd, zegt het bedrijf in een verklaring.