Coca-Cola: 'Onze consumenten zijn nog niet klaar voor suikervrij'

Als een consument de keuze krijgt, zal hij vaak voor het bekende, suikerhoudende product kiezen, zegt Coca-Cola. Een schoolvoorbeeld hiervan is het merk Sprite in Nederland.

Vorig jaar werd de suikerhoudende variant van Sprite uit de schappen gehaald. De 'normale' Sprite is nu vervangen door Sprite Zero. Nederland werd daarmee het eerste land ter wereld waar de suikerhoudende Sprite uit de verkoop is gehaald.

"Er waren twee opties", vertelt Bruno van Gompel, die verantwoordelijk is voor de introductie van nieuwe producten in West-Europa. "Of we verminderen de hoeveelheid suiker een beetje of we brengen de hoeveelheid helemaal terug en zetten naast de normale Sprite, een Sprite Zero."

Maar de Sprite Zero slaat niet gelijk aan. "De realiteit is dat consumenten altijd voor het bekende product zullen gaan, wanneer je ze de keuze geeft", zegt Van Gompel tegen NU.nl. "Vervolgens hebben we een product (Sprite Zero, red.) ontworpen dat erg op het origineel lijkt." Deze versie van Sprite is vervolgens in de Nederlandse winkels verschenen.

Suikerwens

Naast de gewoonte om voor het bekende product te kiezen, kiest de consument volgens Coca-Cola vaak simpelweg voor zoetste product als de keuze gegeven wordt.

Van Gompel haalt een voorbeeld aan van een product in het Verenigd Koninkrijk waar ze meerdere varianten van uitbrachten: twee producten met 4 gram suiker per 100 milliliter en een één product met 2 gram suiker per 100 milliliter. Het laatste product verkoopt een stuk minder goed dan de producten met meer suiker.

"We proberen dus wel producten met een lager suikergehalte te verkopen. Alleen zijn onze consumenten er nog niet klaar voor", vervolgt Van Gompel. "Het is een evolutie. Als je te snel beweegt, dan verkoop je het ook niet."

Overheid

The Coca-Cola Company heeft niet alleen te maken met de veranderende vraag van consumenten, overheden mengen zich ook steeds vaker in het suikerdebat. Eerder dit jaar greep het Verenigd Koninkrijk in. Door een belasting in te voeren op suikerrijke producten, wil de regering overgewicht tegengaan.

De suikertaks maakt onderscheid tussen frisdrank met 5 tot 8 gram suiker per 100 milliliter en frisdranken die meer suiker bevatten. Daardoor is de literprijs van frisdranken uit de eerste groep met bijna 20 procent omhooggegaan en die van dranken uit de tweede groep met zo'n 25 procent. Frisdranken met minder dan 5 gram suiker per 100 milliliter zijn vrijgesteld, net als fruitdranken zonder toegevoegde suiker.

Tim Brett, topman van The Coca-Cola Company in West-Europa, is het niet eens met de suikertaks. "De belasting is straffend, het is een hele hoge belasting. We denken niet dat dit de beste manier is om consumptiegedrag te beïnvloeden", zegt hij.

"De belasting leidt tot allerlei soorten inconsistenties. Je betaalt belasting als je Coca-Cola drinkt, maar je betaalt geen belasting als je chocolade eet." Van Gompel is het daar mee eens. "Het is geen suikertaks, maar het is een frisdranktaks."

Frisdrankenmarkt

Brett is positief over de ontwikkeling van het bedrijf. "Vijftien jaar geleden verwachtten mensen dat de verkoop van onze koolzuurhoudende frisdranken zou terugvallen en wij onze winsten alleen uit andere dranken zouden halen", vertelt Brett. "Dat is echter niet wat er is gebeurd."

De koolzuurhoudende frisdranken groeien volgens Brett nog steeds. Hiermee verwijst de topman naar de duizenden producten die zijn bedrijf samen met de bottelaar produceert. Het concern bezit 500 merken met ruim 3.900 producten.

"Als consumenten zich zorgen maken over de hoeveelheid suiker in een product, dan maken we een nieuw product. Innoveren is dus hoe we aan de top blijven."