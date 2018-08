Foodora-moederbedrijf wil Nederlandse activiteiten verkopen

Dat blijkt donderdag uit een handelsupdate van het bedrijf. Het bedrijf zegt zich op markten waar het een leidende positie heeft te willen richten.

Het bedrijf zag het aantal orders met 46 procent in de eerste helft van dit jaar stijgen tot 184 miljoen. De omzet steeg met 48 procent tot 357 miljoen euro. Volgende maand volgen de volledige halfjaarcijfers van het bedrijf.

Delivery Hero is in Europa een grote concurrent van het Nederlandse Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl.

Takeaway.com-oprichter Jitse Groen laat weten zeker naar Foodora Nederland te gaan kijken. "Wij hebben met Scoober ook een bezorgdienst die groter is dan Foodora. We hebben te maken met een tekort aan bezorgers, dus als wij meer bezorgers kunnen krijgen, zullen we zeker naar de mogelijkheden kijken."

Fusie

Eerder nam Takeaway.com de Zwitserse activiteiten van Delivery Hero al over. Die partijen zijn met name in Duitsland verwikkeld in een fikse concurrentiestrijd, hoewel Delivery Hero daar de grootste is.

Takeaway.com-CEO Groen zei eerder al dat een fusie tussen de twee bedrijven wat hem betreft een optie is. Volgens hem is het voor maaltijdbezorgdiensten alleen mogelijk om winstgevend te zijn als ze de grootste zijn in een land.