'Warm weer debet aan daling bioscoopbezoek'

Bioscopen en filmtheaters worden hierdoor geraakt in hun resultaten, stelt het economisch bureau van ABN AMRO dinsdag.

De economen van de bank hebben data sinds 2012 geanalyseerd en zien een significante relatie tussen de temperatuur en het bioscoopbezoek. Zo was het in april van dit jaar veel warmer dan een jaar eerder en viel het bioscoopbezoek ook veel lager uit.

"Als je een kinderfeest geeft heb je een aantal keuzes en als het zo warm is, maak je toch een andere keus", zegt econoom Sonny Duijn van ABN AMRO in een toelichting. "Dit is een heel specifiek voorbeeld, maar als dat driehonderd keer gebeurt, voel je dat wel als bioscoop."

Korting

"Sommige partijen voelen het echt wel, maar het is geen reden voor blinde paniek", zegt hij verder. Voor bioscopen is het zaak om in te spelen op het warme weer.

Zo kunnen filmtheaters nadenken over korting bij een bepaalde temperatuur. Uit eerder onderzoek zou, volgens de economen, blijken dat consumenten eerder naar de film gaan op rustige momenten als de prijzen lager liggen.

Ook kunnen bioscopen denken aan het aanbieden van andere diensten zoals terrassen. Sommige bioscopen doen dat al en kunnen zo omzet goedmaken.

Nederlandse films

De economen merken op dat het ontbreken van internationale blockbusters niet goedgemaakt kon worden door Nederlandse films. In 2014 was een vijfde van het aanbod nog van Nederlandse bodem, maar in de eerste helft van 2018 is dit gedaald naar 8,2 procent. In landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ligt dat aandeel veel hoger.

De economen blijven positief over het bioscoopbezoek voor de komende jaren. "Als investeringen verdergaan, denken we dat er meer potentie is om te groeien." Als bioscopen blijven investeren, zal het bezoek waarschijnlijk nog flink groeien. Tussen 2020 en 2024 wordt een gemiddelde groei van 1,3 procent per jaar verwacht.