Dit wordt de week voor ondernemers

De ANWB verwacht deze zondag flinke drukte op de Europese snelwegen. Vooral in Frankrijk zal het erg druk worden. Door de schoolvakanties in Zuid-Duitsland wordt een flinke stroom vakantiegangers naar het zuiden verwacht.

In Duitsland worden daarom files op snelwegen als de A3, A5, A8 en A93 verwacht. In Frankrijk zal het waarschijnlijk druk zijn in de Rhône-vallei op de A6 en A7 en op de A10 bij Orléans. In Nederland kan het deze zondag druk zijn door het Truckstar Festival in Assen.

Op zaterdag 4 augustus wordt een 'zwarte zaterdag' in Frankrijk en Italië verwacht doordat vakantiegangers massaal van en naar de vakantieoorden gaan. Zowel in noordelijke als zuidelijke richting zal het daarom druk zijn.

Schiphol

Pas op voor de lange wachttijden bij luchthaven Schiphol als je op reis gaat. De drukste dag van het jaar wordt verwacht op 30 juli. Naar verwachting zullen zo'n 233.000 mensen die dag via de luchthaven reizen. Op een gemiddelde zomerdag in de vakantie ontvangt de luchthaven zo'n 220.000 mensen. Om alles in goede banen te leiden, zet Schiphol 20 procent meer mensen in.

Speciale 'crowdteams' worden gebruikt om alle passagiersstromen in goede banen te leiden. Voor reizigers met weinig bagage is er een speciale doorgang genaamd 'small bags only'. Schiphol adviseert voor continentale vluchten twee uur van tevoren aanwezig te zijn. Voor vluchten buiten Europa wordt aanbevolen drie uur van tevoren aanwezig te zijn.

ERC-subsidie RvO

Op maandag houdt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een workshop over het aanvragen van een onderzoekssubsidie van de European Research Council (ERC). Wetenschappers die twee tot twaalf jaar geleden hun PhD hebben gehaald, respectievelijk 'jonge' en 'ervaren' wetenschappers, kunnen een persoonlijke subsidie krijgen voor een onderzoeksvoorstel. Sinds 2007 zijn er meer dan achtduizend projecten geselecteerd voor subsidie van ERC.

In de workshop krijgen deelnemers tips voor het schrijven van een voorstel voor een zogeheten 'starting grant' en 'consolidator grant'. Dit zijn steunprogramma's voor startende en ervaren wetenschappers. Voor de periode 2013-2020 is een budget van 11,9 miljard euro beschikbaar voor het programma.

Meer kwartaalcijfers

Onder meer Air France-KLM en ING komen volgende week op respectievelijk woensdag 1 augustus en donderdag 2 augustus met cijfers over het tweede kwartaal.

Bij Air France-KLM is de grote vraag wie Jean-Marc Janaillac gaat opvolgen. De naam van onder anderen KLM-topman Pieter Elbers is eerder gevallen. Ondertussen heeft het concern nog steeds te maken met een loonconflict met het Franse personeel en stijgende brandstofkosten door de hogere olieprijs.

ING verlaagde onlangs als eerste grote bank de spaarrente van 0,05 procent naar 0,03 procent. In het eerste kwartaal was er de bonusdiscussie met topman Ralph Hamers, maar toch wist de bank meer klanten aan te trekken en meer leningen aan de man te brengen.

Beschermen intellectueel eigendom

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) houdt op zaterdag 4 augustus een bijeenkomst in Amsterdam waar ondernemers kunnen leren hun intellectueel eigendom (IE) beter te gebruiken als bescherming en informatiebron. Zo leren ondernemers wat de verschillende beschermingsvormen zijn en hoe zij tijd en geld kunnen besparen door gratis octrooi-informatie te gebruiken.

In een eerder interview met NU.nl vertelde Tom Beetz, bestuurslid van de Orde van Octrooigemachtigden, dat ondernemers onder meer hun enthousiasme over een innovatie in toom moeten houden. Publiceren over een uitvinding kan er zomaar voor zorgen dat een octrooiaanvraag niet ingewilligd wordt.

Pride Amsterdam

Op zaterdag 4 augustus wordt de jaarlijkse botenparade van Pride Amsterdam gehouden. Het jaarlijkse festival voor de promotie van de gelijke rechten en emancipatie van de LGBTI-gemeenschap startte afgelopen zaterdag al en duurt tot zondag 5 augustus.

De paradeboten starten om 12.30 uur en varen in de Prinsengracht. In totaal zijn er zo'n tachtig deelnemers en de parade duurt tot ongeveer 17.00 uur. De organisatie adviseert bezoekers met het ov of de fiets te komen. Zo zal op de kade langs de parade een parkeerverbod gelden.

Akkerbouwers lijden onder hitte

Afgelopen week pleitten akkerbouwers er bij landbouwminister Carola Schouten voor om het aardappeltelers mogelijk te maken te beregenen in gebieden waar dat niet is toegestaan. Ze vrezen een flink lagere oogst door het hete weer en de hogere prijzen voor de aardappelen zullen dat maar deels compenseren, omdat er al contracten afgesproken zijn.

Volgens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) hebben boeren zich niet verzekerd tegen het extreme weer door de hoge kosten. De bond pleit voor het afschaffen van de assurantiebelasting op de verzekeringen. De NAV vindt dat de overheid medeverantwoordelijk is voor de schade, omdat die belasting er nog steeds is.

Schijnzelfstandigheid Deliveroo

Verder verloor Deliveroo-koerier Sytze Ferwerda zijn rechtszaak tegen de bezorgdienst over de vraag of er sprake is van schijnzelfstandigheid bij het bedrijf. Volgens de rechter is hier geen sprake van. Koeriers mogen namelijk gewoon bij andere bedrijven aan de slag en een eigen schema maken.

De rechter erkende wel dat het huidige arbeidsrecht niet is toegerust voor de nieuwe situaties die de zogeheten platformeconomie met zich meebrengt. "Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen wanneer het niet gewenst is dat dergelijke situaties blijven bestaan", stelde hij.