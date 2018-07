Tesla-topman Elon Musk zegt sorry tegen Britse duiker

Musk zegt dat hij boos was toen hij zijn tweets verstuurde. Hij was gepikeerd over wat Unsworth had gezegd over de kleine duikboot die Musk had gemaakt voor de reddingsactie in Thailand.

"De fout ligt bij mij, en alleen bij mij", aldus Musk in een tweet.

Het aandeel Tesla daalde maandag behoorlijk na de uitspraken van Musk. Diverse investeerders hebben hun ongenoegen geuit.

De duiker liet twee dagen geleden weten dat hij overweegt juridische stappen tegen Musk te nemen. Unsworth zegt nu dat hij op de hoogte is van de excuses van de topman. Hij wil niet zeggen wat dit betekent voor zijn eventuele gang naar de rechter.

Duikbootje

Terwijl vorige week in Thailand een grote reddingsoperatie met duikers werd opgezet, was de Tesla-voorman bezig met het ontwikkelen van een zeer kleine duikboot. Die onderzeeër had volgens hem de jongens uit de grot kunnen redden.

Het duikbootje van Musk werd door velen gezien als een grote reclamestunt. Dat hij de boot vervolgens ongebruikt achterliet, viel evenmin in goede aarde.