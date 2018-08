Nederlandse kweekvleesstart-up Mosa Meat krijgt investering van 7,5 miljoen

Dit bevestigt een woordvoerder van Mosa Meat aan NU.nl.

Mosa Meat wordt geleid door onderzoeker Mark Post van de Universiteit Maastricht en voedseldeskundige Peter Verstrate. Het is de eerste investering voor het concern.

Post onthulde in 2013 voor het eerst een hamburger die was gekweekt in het laboratorium. De hamburger werd gemaakt van de cellen van koeien in plaats van een levend dier. Post deed jarenlang onderzoek aan de universiteit naar kweekvlees en er was 250.000 euro nodig om de hamburger te ontwikkelen.

De hamburger is nu nog niet te eten. Mosa Meat gaat de komende jaren groen licht krijgen van de autoriteiten om de hamburger te verkopen. Met de investering wil het bedrijf het productieproces opschalen. Tegen 2021 moet er een productielocatie komen in Nederland zodat het bedrijf voor omgerekend 8,50 euro per hamburger kan produceren.

