Dit wordt de week voor ondernemers

Philips komt maandag met halfjaarcijfers. Het gezondheidstechnologieconcern wist in het eerste kwartaal van dit jaar flink te profiteren van een sterke vraag naar apparatuur voor beeldvorming en diagnose. De omzet steeg met 5 procent naar 3,9 miljard euro.

Topman Frans van Houten bestempelde het eerste kwartaal dan ook als "een goed begin van 2018". Het concern snoeide bovendien de kosten terug met ruim 100 miljoen euro. Over het hele jaar moet dat 400 miljoen euro worden.

Later deze week presenteren nog meer beursbedrijven hun halfjaarresultaten. Vooral donderdag is een druk dagje, met cijfers van onder meer Shell, KPN en Arcadis.

Overwerken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag cijfers rond overwerken bekend. Het bureau heeft daarvoor onder meer gekeken naar de beroepsgroepen waarin werkenden het vaakst overwerken en welke rol leeftijd en opleidingsniveau hierbij spelen.

In een eerder onderzoek dook het CBS in thuiswerken. Daarbij kwam onder meer naar voren dat werknemers en zelfstandig ondernemers die weleens vanuit huis werken, het meest overwerken.

Deze thuiswerkers ervaren bovendien relatief vaak een hoge werkdruk en hebben het gevoel familieactiviteiten regelmatig te verwaarlozen vanwege het werk. Andersom komt trouwens ook voor: 36 procent van de incidenteel thuiswerkende werknemers geeft familieactiviteiten weleens voorrang boven werk.

Nieuwe zonneauto

Het Nuon Solar Team van de TU Delft presenteert dinsdag een nieuwe versie van de zonneauto Nuna: de NunaS9. De opvolger van de Nuna9 wordt onthuld in safaripark Beekse Bergen.

De NunaS9 gaat in september naar Zuid-Afrika om daar deel te nemen aan de Sasol Solar Challenge . Met behulp van een speciale radar kan de zonnewagen zich aanpassen aan zeer uiteenlopende omstandigheden. De auto maakt in de Beekse Bergen een rondje langs verschillende Zuid-Afrikaanse dieren.

De Nuna9 werd afgelopen oktober opnieuw wereldkampioen zonneracen tijdens de World Solar Challenge in Australië na een tocht van ruim 3.000 kilometer. Het was de zevende keer dat een team van de TU Delft die race won.

Stakingen bij Ryanair

Zakenreisje in de planning? Let dan even op als je met Ryanair vliegt. Woensdag legt cabinepersoneel van de prijsvechter in België, Italië, Portugal en Spanje namelijk voor 24 uur het werk neer. En ook personeel in Nederland, Duitsland en Griekenland sluit zich mogelijk aan bij de staking.

Het cabinepersoneel is niet te spreken over de arbeidsomstandigheden bij het Ierse luchtvaartconcern. Medewerkers willen dan ook dat de wetgeving van hun eigen landen de huidige Ierse gaat vervangen.

"Nu wonen en werken ze in een land en betalen ze daar belasting en toeslagen, maar krijgen ze niet de voorzieningen die daar volgens het nationale recht bijhoren", legde bestuurder van FNV Luchtvaart Asmae Hajjari eerder uit.

Trucks

De 38ste editie van het Truckstar Festival, volgens de organisatie het grootste transportevenement van Europa, vindt zaterdag en zondag plaats op het TT-circuit in Assen.

Tijdens het evenement wordt onder meer de mooiste Europese showtruck gekozen, de mooiste special-painttruck en de Mooiste Truck van Nederland. Ook zijn er truckraces en een decibellencontest.

Vorig jaar waren er 2.200 vrachtwagens en 57.000 bezoekers te vinden op het Truckstar Festival. Ticketprijzen voor volwassenen lopen uiteen van 16 euro voor een dag tot 37,50 euro voor een weekend.

Negatieve reviews

"De friet was slap", "de kamer was ronduit smerig", "nog nooit zo slecht behandeld". Ook al doe je nog zo je best, als ondernemer kun je te maken krijgen met kritische online reviews.

Recensies op websites als Booking.com, Tripadvisor, Facebook of Google hebben invloed op de reputatie van een bedrijf. Hoe ga je ermee om als een review negatief uitpakt?

Doen alsof je het niet gezien hebt, is in ieder geval niet handig. Diederik Broekhuizen van The Best Social Media ziet nog te vaak reacties zonder feedback, zo liet hij ons vorige week weten. "Online reacties kun je niet zelf verwijderen, dus je moet ermee omgaan", vertelt hij. "Toch zie ik hele kerkhoven van reviews zonder reactie. Zonde, want een prettige reactie helpt al."

Besmette eieren

En we zochten uit hoe het er ongeveer een jaar na het uitbreken van de fipronilcrisis, die met die besmette eieren, voor staat met het imago van het Nederlandse ei. Dat is nog altijd niet op het niveau waarop het was, liet voorzitter Hubert Andela van brancheorganisatie Anevei weten.

Vorige zomer bleek de in de voedingssector verboden stof fipronil in onder meer Nederlandse eieren te zitten. Het Barneveldse bedrijf Chickfriend had het middel illegaal ingezet bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. De ontdekking leidde tot grote onrust binnen de sector en bij consumenten.

Volgens Andela wordt trouwens hard gewerkt aan het herstel van het imago van het Nederlandse ei. "Onze leden screenen alsof hun leven ervan afhangt."