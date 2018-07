Investeerders steken wereldwijd meer geld in start-ups

Het aantal transacties daalde juist flink naar 3108, meldt accountants- en adviesbureau KPMG donderdag.

In deze periode waren investeerders goed voor een bedrag van ruim 58 miljard dollar. Het aantal transacties nam wel af: van 3.544 in de eerste drie maanden van dit jaar tot 3.108 in het tweede kwartaal van 2018.

De investeringen in jonge technologiebedrijven in Azië stegen het hardst: van 20,5 miljard dollar naar bijna 36 miljard dollar. Vooral in China waren investeerders actief. Acht van de tien grootste wereldwijde transacties in het tweede kwartaal vonden in China plaats.

In de helft van de gevallen ging het om 'megadeals' van meer dan 1 miljard dollar, in Ant Financial, Weltmeister, Pinduoduo en Manbang Group. Met een bedrag van 14 miljard dollar is de investering in Ant Financial de grootste transactie ooit.

Ook in de Verenigde Staten ging meer geld naar start-ups. In Europa werd in het tweede kwartaal van dit jaar minder in start-ups geïnvesteerd. De investeringen liepen terug van 6,1 miljard dollar tot 5,6 miljard dollar. En ook het aantal transacties daalde: van 776 in het eerste kwartaal tot 631 in het tweede kwartaal.

Sectoren

Volgens KPMG steken investeerders steeds meer geld in landbouwtechnologie. "Investeerders zoeken oplossingen voor het probleem van de voedselveiligheid en de behoefte aan meer voedsel door de snelgroeiende wereldbevolking", zegt Daniël Horn van KPMG.

Volgens hem zijn durfinvesteerders vooral geïnteresseerd in nieuwe technologieën die voor schaalvergroting, verduurzaming en meer voorspelbaarheid in een sector zorgen. Vorig jaar werd voor 1,7 miljard dollar in nieuwe landbouwtechnologie geïnvesteerd. Dit jaar staat de teller al op 480 miljoen dollar met investeringen in onder meer AgriProtein, Edico Genome, ConCenric en PrecisonHawk.

Ook de autosector staat steeds meer in de belangstelling. Dat heeft te maken met onder meer de overgang naar elektrische en zelfrijdende auto's. Softbank bijvoorbeeld investeert zowel in Uber, Didi, Grab als Ola.