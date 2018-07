Ondernemers kochten vaker een aanhangwagen

Brancheorganisaties BOVAG en RDC telden tot en met juni 11.724 verkochte aanhangwagens, 6,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens de organisaties kopen vooral aannemers, hoveniers en autobedrijven meer aanhangwagens als gevolg van de aantrekkende economie. Daarnaast worden er ook duidelijk meer nieuwe paardentrailers (plus 4,7 procent) en boottrailers (plus 4,6 procent) verkocht.

Als gevolg van de economische crisis staakten veel ondernemers hun investeringen in nieuw materieel en daalde de aanhangerverkoop naar krap veertienduizend stuks in 2013. Sindsdien stijgt het verkoopniveau jaarlijks met zo'n vijftienhonderd aanhangwagens.

Nederlandse merken

De vier bestverkochte merken zijn traditiegetrouw van Nederlandse makelij; Hapers, Anssems, Saris en Henra hebben samen een marktaandeel van 44,9 procent in de eerstes helft van 2018. Dit aandeel is wel gedaald; in 2017 was het nog 48,4 procent.

Ook de markt voor gebruikte aanhangwagens zit dit jaar in de lift. Tot en met juni werden 5.089 occasions verkocht en dat is 7,1 procent meer dan in de eerste helft van 2017.

Het aantal verkochte auto's stijgt ook. ING meldde woensdag een toename van 17 procent in de eerste helft van 2018.