AKO neemt bedrijfsvoering boekenafdeling De Bijenkorf over

De deal gaat niet ten koste van banen, melden de bedrijven. De boekenafdelingen van de Bijenkorf worden grondig verbouwd, maar behouden wel hun ''kenmerkende Bijenkorf-signatuur''.

In vergelijking met de andere winkels van AKO zal er binnen de warenhuizen meer nadruk komen op kookboeken, kinderboeken en koffietafelboeken.

AKO wordt ook verantwoordelijk voor het deel van de Bijenkorf-webshop dat boeken en tijdschriften in Nederland en België aanbiedt. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Het gebeurt vaker dat grote warenhuizen in zee gaan met boekhandels. De Amsterdamse boekhandel Scheltema kreeg vorig jaar bijvoorbeeld een plek in alle vestigingen van Hudson's Bay in Nederland.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.