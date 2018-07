Productie industrie met 3,2 procent omhoog in mei

De stijging op jaarbasis is wat kleiner dan in april, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Al ruim 2,5 jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De productie van de machine-industrie groeide in mei het sterkst. Ook de productie van de rubber- en kunststof, de transportmiddelen- en de elektrische-apparatenindustrie groeide sterker dan gemiddeld binnen de industrie.

Van april op mei is de productie met 0,4 procent gestegen.

