'Twee ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter in de problemen'

Dat concludeert het Financieele Dagblad (FD) op basis van de jaarrekening over 2016, waarover de krant beschikt. Die jaarrekening is tien maanden te laat gedeponeerd bij het ministerie van Volksgezondheid.

De MC Groep, die in Lelystad, Dronten en Emmeloord zit, heeft volgens het FD last van een gebrek aan patiënten. De problemen bij MC Slotervaart zouden komen door de stevige concurrentie in de regio.

Uit de jaarrekening blijkt dat de ziekenhuizen van de MC Groep in 2016 een verlies leden van 3,7 miljoen euro, met een omzet van 100 miljoen euro.

Het MC Slotervaart draaide wel winst, namelijk 3,4 miljoen euro op een omzet van 122 miljoen euro. Uit de jaarrekeningen blijkt echter ook dat het ziekenhuis dit jaar niet voldeed aan de voorwaarden die ING voor leningen stelde.

Verder leed het Amsterdamse ziekenhuis, op basis van voorlopige cijfers, een verlies van 1,5 miljoen tot 3 miljoen euro in 2017. Accountancykantoor EY en het bestuur van het ziekenhuis schrijven in de jaarekening dat het voortbestaan van de zorginstellingen in gevaar is.

Bestuursvoorzitter Willem de Boer noemt het artikel tegenover de NOS 'zeer tendentieus'. Hij zegt niet te twijfelen over de toekomst van beide ziekenhuizen.