Dit wordt de week voor ondernemers

Het cijferseizoen barst weer los. Dat betekent dat verschillende Nederlandse beursbedrijven deze week laten weten hoe ze het er in het eerste half jaar vanaf gebracht hebben.

Onder meer navigatiebedrijf TomTom, verffabrikant AkzoNobel, chipmachinemaker ASML en voedings- en verzorgingsmiddelenbedrijf Unilever openen hun boeken.

Vrijwilligers

Bier en fris tappen in de sportkantine, als taalmaatje iemand helpen zijn kennis van de Nederlandse taal te verbeteren, als begeleider meegaan met een uitje voor ouderen, voorlezen in de lokale bibliotheek: veel Nederlanders doen aan vrijwilligerswerk.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag nieuwe cijfers over vrijwilligerswerk bekend. Het statistiekbureau laat onder meer weten welk percentage van de lager opgeleiden zijn steentje bijdraagt met een vrijwilligersklus en hoeveel tijd hierin gestoken wordt. Het CBS kijkt ook naar de verschillen met hoger opgeleiden.

Nederlanders die in deeltijd werken vanwege hun gezin of huishouden, doen het vaakst vrijwilligerswerk, zo bleek eerder. In veel gevallen gaat het dan om moeders met ten minste één kind tussen de zes en elf jaar oud. Zij zijn relatief vaak vrijwilliger op school, terwijl vaders vooral aan de slag gaan bij sportverenigingen.

Dommelsch

De oude Dommelsche Bierbrouwerij in het Noord-Brabantse Dommelen krijgt een nieuwe bestemming. Dinsdagmiddag worden de plannen bekendgemaakt.

De Dommelsche Bierbrouwerij bestaat sinds 1744 en is daarmee een van de oudste nog bestaande brouwerijen die ons land rijk is. De brouwerij is tegenwoordig in handen van AB InBev, het moederbedrijf van onder andere de merken Dommelsch, Hertog Jan en Jupiler.

Onder meer brouwerijdirecteur Olivier Declerq, de directeur van AB InBev Nederland Martin Yntema en de burgemeester Ederveen van Valkenswaard zijn aanwezig bij de onthulling van de plannen.

Vierdaagse

Wandelfanaat? Van dinsdag tot en met vrijdag vindt de 102e Nijmeegse Vierdaagse plaats. Er zijn dit jaar 47.000 startbewijzen uitgedeeld, evenveel als vorig jaar. Er moest wel geloot worden; het evenement trok 51.130 inschrijvingen.

De wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden, namelijk dertig, veertig of vijftig kilometer. De lopers van de langste afstand starten om 4.00 uur, mensen die veertig kilometer wandelen om 5.00 uur en de dertigkilometerlopers om 6.45 uur.

De start en finish is iedere dag op de Wedren, een plein dat net buiten het centrum van Nijmegen ligt. De deelnemende Nederlandse militairen starten en finishen dagelijks in Kamp Heumensoord.

Onrust bij Eneco

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam doet woensdag waarschijnlijk uitspraak in zaak rond Eneco. Het gaat om een geschil tussen het energiebedrijf en zijn ondernemingsraad (or).

De or wil dat drie commissarissen van het bedrijf het veld ruimen. Volgens de or hebben zij onzorgvuldig gehandeld en mogelijk zelfs de wet overtreden rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Zo zijn de leden van de or pas om advies gevraagd toen er al een kandidaat-opvolger was. Ook zijn andere adviestrajecten in sneltreinvaart doorlopen.

Volgens de personeelsvereniging is er in de top van Eneco een "angstcultuur" ontstaan. Dat zou opgelost kunnen worden door de verantwoordelijke commissarissen te schorsen. De or en de top van het energiebedrijf hebben geprobeerd er samen uit te komen, maar dat is niet gelukt. Het rommelt al een tijd bij Eneco. Het bedrijf wordt geprivatiseerd en medewerkers zijn bezorgd over het verloop van dat proces.

Amerikaanse importheffingen

Het Amerikaanse ministerie van Handel houdt donderdag een openbare hoorzitting waarbij onder andere gesproken wordt over de importheffingen op Europese auto's.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd een importheffing van 20 procent op alle Europese auto's in te gaan voeren. Momenteel geldt een importbelasting van 2,5 procent voor Europese personenauto's en een tarief van 25 procent voor vrachtwagens. De Europese Unie rekent op haar beurt een importheffing van 10 procent op Amerikaanse voertuigen.

De VS heeft al heffingen ingevoerd op Europees staal en aluminium. In een reactie heeft de EU extra heffingen ingevoerd op Amerikaans staal en op producten als spijkerbroeken, pindakaas en Harley Davidson-motoren.

Bioboeren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt donderdag met cijfers over de biologische landbouw. Het bureau publiceert niet alleen gegevens over de productie in 2017, maar laat ook weten hoeveel hectare grond in Nederland in gebruik is voor biologische landbouw en hoeveel dieren er gehouden worden binnen de sector.

In april vorig jaar stond de teller op 1.687 bioboeren. Daarmee is het aantal voor het eerst in jaren toegenomen, de vijf jaar daarvoor schommelde het aantal bioboerderijen namelijk rond de veertienhonderd.

De provincie Flevoland herbergt maar liefst tweehonderd biologische landbouwbedrijven. Drie van de vijf gemeenten die de meeste bioboeren tellen, liggen dan ook in die provincie, namelijk Dronten, Noordoostpolder en Lelystad. In de top vijf staan verder nog het Gelderse Ede en Barneveld.

Noord-Zuidlijn

Na vijftien jaar bouwen is het zover: zondag gaat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn eindelijk definitief open voor reizigers. De metro verbindt Amsterdam-Noord met de Zuidas.

Al in 1996 werd de route voor de lijn vastgesteld, maar pas in 2003 werd begonnen met de daadwerkelijke aanleg. Door allerlei tegenvallers duurde de oplevering veel langer dan gedacht en vielen de kosten 4,5 keer zo hoog uit als begroot.

De gloednieuwe metrolijn rijdt wel met een aangepaste dienstregeling. Het was de bedoeling in de spits twaalf keer per uur te rijden, maar dat wordt tien keer. 's Avonds rijdt de metro om de zeven tot acht minuten.

Brexit-perikelen

Het was nauwelijks te missen: afgelopen week zijn de Britse Brexit-minister David Davis en de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson opgestapt. Zij waren het niet eens met het Brexit-voorstel dat premier Theresa May aan de Europese Unie wil voorleggen.

Over ongeveer driekwart jaar zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Er is dus nog heel veel onduidelijk, maar bij Dekker Chrysanten, een van de grootste chrysantenkwekers ter wereld, wordt intussen niet rustig achterover geleund: "We richten ons nu op Oost-Europa: Polen, Rusland, Oekraïne. Je moet de andere kant op met je product. De andere optie is minder telen en dat willen we natuurlijk niet."

Volgens directeur Cees Dekker is het nog lastig in te schatten wat straks precies de gevolgen van de Brexit zullen zijn. "Het hangt onder andere af van hoe de economie in het Verenigd Koninkrijk straks draait en wat de koers van het pond doet."