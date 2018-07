Barack Obama in september naar Nederland voor leiderschapsseminar

Het congres vindt plaats op 28 september en wordt georganiseerd door DenkProducties en AFAS Software. De locatie is nog niet bekend.

Obama zal "zijn inzichten delen over leiderschap in een snel veranderende wereld". Daarbij gaat hij in op vragen van deelnemers aan het seminar.

Obama zal de afsluitende spreker zijn. Het is de eerste keer sinds zijn presidentschap dat Obama Nederland bezoekt. Hij was de 44ste president van de Verenigde Staten, van 20 januari 2009 tot 20 januari 2017.

