Ook faillissement Belgische tak Men at Work aangevraagd

Dat meldt de curator vrijdag. Men at Work heeft een hoofdkantoor in Antwerpen en verder winkels in Antwerpen, Brugge en Gent. Ook valt kledingwinkel Fish & Chips onder de Belgische tak.

Het Nederlandse onderdeel van Men at Work werd op 26 juni failliet verklaard. Donderdag meldde de curator dat er meerdere gegadigden voor een overname van de winkelketen waren, maar details werden niet gegeven.

In Nederland heeft Men at Work 27 winkels met ongeveer 425 medewerkers.

