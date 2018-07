Doorstart voor maker van duurzame zaklampen WakaWaka

De TSM Business School, met locaties in Enschede en Amersfoort, neemt zowel de merknaam als de resterende voorraden over, is donderdag bekendgemaakt. Er zal een nieuwe onderneming worden opgericht om de activiteiten voort te zetten.

Mensen die via crowdfunding geld in het bedrijf hebben gestoken, zullen worden terugbetaald. WakaWaka haalde eerder geld op via de platformen Symbid en OnePlanetCrowd.

Ook oprichters Maurits Groen en Camille van Gestel zijn bij de doorstart betrokken. "We zien dit als een bijzondere samenwerking waar hele mooie dingen uit kunnen voortkomen. We zijn ook blij met de financiële steun die we bij de doorstart hebben gekregen van voormalige aandeelhouders in WakaWaka, Stichting Flowfund en Michiel van Deursen, de oprichter van 2dehands.be", aldus Groen.

Een deel van de winst die WakaWaka maakte, ging naar mensen in noodsituaties.