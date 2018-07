Van bankstel tot boot: Deze ondernemer laat je alles aanpassen in 3D

Hoe kun je je vaardigheden als gamemaker gebruiken om geld te verdienen? Dat was zo'n twee jaar geleden de vraag voor broers Babak (34) en Siamak (33) Mirzaie. Zij hadden al zeven jaar een bedrijf waarmee ze computerspellen bouwden, maar dat liep niet zo goed.

Hoewel ze een paar keer genomineerd waren voor een game-award, bleek geld verdienen heel lastig. "Er is veel concurrentie en de aandachtsspanne van consumenten is kort", legt Babak uit. "Voordat jij je game verbeterd hebt, zijn de spelers alweer bezig met een andere game."

Ze kwamen in contact met een architect die problemen had met zijn ontwerpsoftware. Babak: "Hij stelde woningen samen met 3D-software, maar dat computerprogramma was traag, duur en gevoelig. Hij zocht een nieuwe oplossing, wij zochten een nieuwe uitdaging. Dus we begonnen met bouwen."

Het programma dat ze maakten, omschrijft hij als "een soort Wordpress voor 3D-ontwerppersonalisatie". Het werkt volledig in je browser en je hebt er dus geen software of snelle computer voor nodig. Bovendien heb je als ontwerper talloze opties. De bouwstenen van je ontwerp zitten namelijk in de cloud, dus niet op je computer. Daardoor kun je in theorie zo veel opties toevoegen als je wilt.

Doelgroep moest breder

Maar al snel bleek dat architecten als doelgroep niet voor voldoende winst zorgden. De klantenkring moest dus breder. "Eigenlijk is het interessant voor iedereen die actief is in de maakindustrie", vertelt Babak. "Architecten, keukenboeren, autoverkopers. Via het platform kunnen ze niet alleen zelf ontwerpen, maar ook hun gebruikers een producten op maat laten maken."

Een van de eerste klanten is 123maatkussen.nl. Op deze webshop kun je kussens in honderden verschillende kleuren en op maat bestellen.

Dit voorbeeld laat goed zien waar het probleem zit voor sommige webshophouders: klanten vonden het lastig om hun wensen aan te geven en het resultaat voor zich te zien. "In de praktijk werden nog te veel maatwerkproducten teruggestuurd", vertelt Babak. "De kleur viel tegen of mensen voerden de verkeerde lengte of breedtemaat in. Klanten zagen een willekeurige foto, want het was natuurlijk geen doen om foto's te maken van vierhonderd verschillende kleuren in nog veel meer verschillende formaten."

AR en VR

Met de software van de Mirzaies kunnen klanten de producten niet alleen volledig aanpassen aan hun wensen, maar ook in hun eigen tuin zien liggen. "Dat kan via augmented reality, dezelfde techniek als bijvoorbeeld Pokémon Go", vertelt de ondernemer. Analisten verwachten dat over een paar jaar miljoenen mensen online shoppen via augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Expivi hoopt daarvan mee te profiteren.

En terwijl je je kussen ziet liggen, kun je het aanpassen. Dat geldt ook voor andere producten. "Een andere velg op je auto, toch een deur in plaats van een raam in je huis", noemt Mirzaie. "We werken ook voor Gispen, een bedrijf dat bureaus verkoopt. Dan kun je het bureau niet alleen van vorm en kleur veranderen, maar ook extra's toevoegen, zoals een lade of een kabelgoot. En je ziet direct wat de extra kosten zijn."

Interesse

Ondernemer en investeerder Jur Rademakers zag wel iets in het idee van de broers. Hij zorgde voor het opstartkapitaal om het systeem te kunnen bouwen en uitbreiden, zodat het ook geschikt is voor andere toepassingen.

Inmiddels gaat het goed met het bedrijf. Expivi is tot nu toe het enige bedrijf ter wereld dat online directe 3D-samenstelling in VR en AR aanbiedt voor klanten van bedrijven. Terwijl 3D-software soms duizenden euro's kost, bieden de Eindhovense ondernemers hun dienst in abonnementsvorm vanaf 97 euro per maand aan.

De mannen zijn genomineerd voor prijzen als Startup van het Jaar van magazine Computable en staan in de MKB Innovatie Top 100. "HTC en softwarebedrijf Autodesk hebben interesse", vertelt ondernemer Babak. "Autodesk is zo ongeveer de Google van de 3D-wereld, dus dat zou een fantastische opstap naar de rest van de wereld zijn."

