Enige privébank van Nederland levert vergunning in

De aandeelhouders ontvingen in totaal 57 miljoen euro, meldt de krant Het Financieele Dagblad (FD). Een woordvoerder zegt tegen de krant dat Anthos zelf besloten heeft de bankvergunning in te leveren.

Anthos was een privébank van en voor de familie Brenninkmeijer, die in 2017 bovenaan de lijst met de rijkste Nederlandse families in de Quote 500 stond. Als nazaten van de oprichters van kledinggigant C&A investeert de familie vooral in retail en vastgoed.

De leden van de familie Brenninkmeijer konden bij Anthos bijvoorbeeld voor een hypotheek terecht. Volgens de woordvoerder zijn alleen de bankactiviteiten gestopt, zodat Anthos zich volledig op individuele vermogensbeheerdiensten voor de familie kan richten, en worden de bankzaken voortaan via "andere banken" verricht.

Anthos hoeft nu ook niet meer aan de kapitaaleisen voor banken te voldoen. De instelling valt onder het lichtere regime voor vermogensbeheerders. Anthos heeft het kapitaal daarom verminderd "middels de inkoop van eigen aandelen".

In 2011 onthulde NRC Handelsblad dat de bank vrijgesteld was van vennootschapsbelasting, doordat een van de stichtingen waarmee de textielfamilie eigenaar van de bank is de status van goed doel (Anbi) gekregen had. In 2012 was dat voorbij.