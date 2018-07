SER vindt milieu- en ontwikkelingsafspraken tussen bedrijven te vrijblijvend

De ondernemers maken te weinig tijd, capaciteit en financiële middelen vrij om afspraken werkelijk te kunnen nakomen, meldt dagblad Trouw donderdag.

De SER waarschuwt dat de convenanten alleen effectief kunnen zijn als er gevolgen zijn wanneer deelnemers hun beloften niet nakomen. Volgens de raad komen deelnemers in de praktijk hun afspraken niet na.

Dat stelt de SER een week nadat ontwikkelingsorganisaties het nieuwe voedingsconvenant ondermaats noemden en het weigerden te ondertekenen. Verder vindt de raad dat brancheorganisaties en de overheid te weinig doen om ervoor te zorgen dat bedrijven zich bij een convenant aansluiten.

Polderoverleg

Terwijl bedrijven in sommige andere landen verplicht zijn zich met mensenrechten en milieuproblemen bezig te houden, geldt in Nederland 'polderoverleg' over dit soort zaken. In de praktijk betekent dit dat er per sector een coalitie is van bedrijven, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties en de overheid, die zich samen met de problematiek bezighouden.

In zes sectoren is dat al gebeurd en donderdag wordt het zevende convenant getekend. Dat is voor de verzekeringsbranche. De deelnemers bepalen zelf de eisen van een convenant en volgens SER ligt de lat te laag.

Organisaties als Oxfam Novib, UNICEF, Natuur & Milieu en Fairfood vinden dat de voedingssector te weinig voor milieu en mensenrechten doet. Die partijen liepen uit de onderhandelingen weg, omdat supermarkten als Jumbo en Albert Heijn geen handtekening zetten.