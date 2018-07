NUzakelijk: Nieuws SER: bedrijven hebben veel moeite met milieuafspraken Het kost partijen die afspraken hebben gemaakt rondom duurzaam ondernemen duidelijk veel moeite om aan gemaakte afspraken te voldoen. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een tussenrapport over overeenkomsten die in verschillende sectoren zijn gesloten over bijvoorbeeld loon, arbeidsomstandigheden en milieu.