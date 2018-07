Groei aantal startende en stoppende ondernemingen

In het eerste halfjaar schreven 106.602 ondernemingen zich in, tegenover 66.729 bedrijven die juist stopten. Het aantal ondernemingen groeide met 2,2 procent tot 1,9 miljoen. Het aantal failliete bedrijven daalde van 1682 naar 1512, 10 procent ten opzichte van een jaar geleden.

De meeste startende bedrijven zijn werkzaam in de bouw. Daar gingen op jaarbasis 37 procent meer bedrijven van start in de eerste helft van dit jaar. In totaal kwamen 3628 bedrijven bij. Slechts 111 bouwbedrijven stopten ermee. Ook de zakelijke dienstverlening groeide flink. De detailhandel is minder in trek. Het aantal winkels kromp met 257 ondernemingen.

Het aantal ondernemingen groeit het hardst in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In Zeeland was de groei in het aantal startende ondernemingen op jaarbasis het hoogst.

