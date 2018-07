Meer textielbedrijven geven inzicht in herkomst kleding

NUzakelijk: Nieuws 'Vakantieganger wil meer luxe, minder overnachtingen voor campings' Nederlanders die op vakantie gaan, kiezen daarbij steeds vaker voor luxe. Dat is goed nieuws voor de hotelbranche. Campings delen echter niet mee in de aantrekkende economie, schrijft ABN AMRO in een nieuw rapport over de Nederlandse toerismesector.