'Vakantieganger wil meer luxe, minder overnachtingen voor campings'

De branche als geheel staat er, geholpen door een toegenomen consumentenvertrouwen, volgens analisten van de bank goed voor en blijft ook volgend jaar groeien.

Terwijl het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels daardoor met 7 procent stijgt, slinkt het aantal overnachtingen op kampeerplekken met 3 procent.

Die terugloop van het aantal kampeerders is al langer aan de gang, wat er volgens analisten op duidt dat Nederlanders luxe steeds belangrijker vinden.

Natuur, rust en comfort

Om in de toekomst toch gasten te blijven trekken, zouden campinghouders volgens ABN AMRO op een mix van natuur, rust en comfort moeten mikken. Zo zouden ze in eigen badkamers voor gasten, een sauna of een ontbijtservice kunnen investeren.

Daarnaast doen campings er goed aan het vizier op onze ooster- en zuiderburen te richten. Het aantal Belgische en Duitse gasten voor Nederlandse campings, vakantieparken en groepsaccommodaties is de afgelopen zes jaar namelijk flink toegenomen.

Door specifieker op de wensen van deze toeristen in te spelen, zouden campings het tij nog kunnen keren.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.