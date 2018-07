Leegstand van kantoren in Nederland weer verder teruggelopen

De leegstand bedraagt 5,5 miljoen vierkante meter, vergeleken met een jaar geleden een daling van ruim 200.000 vierkante meter, blijkt uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. De schaarste aan kantoorruimte zorgt ervoor dat de huurprijzen stijgen.

Momenteel wacht 11,6 procent van alle kantoorruimte in Nederland op een nieuwe gebruiker. De leegstand lag een jaar geleden 3,7 procentpunt hoger. Met name in de grote steden is er grote vraag naar kantoorruimte en dus lage leegstand. Dat geldt vooral voor Amsterdam en Utrecht.

Cushman & Wakefield constateert dat er grote regionale verschillen zijn. Er zijn gemeenten waar de leegstand nog ruim boven de 20 procent ligt.

Hotspots

Volgens hoofdonderzoeker Frank van der Sluys richt de vraag naar kantoren zich steeds meer op enkele hotspots en steeds minder op de overige locaties. Zo is het Stationsgebied in Utrecht zeer in trek en rijzen de huurprijzen daar de pan uit.

De onderzoekers stellen verder dat de verhuisbereidheid van organisaties toeneemt door de krapte op de arbeidsmarkt. Kantoorgebruikers denken vaker dat aantrekkelijke huisvesting helpt bij het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel.

Wil jij niets missen op ondernemersgebied? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief. We vertellen je elke zondagochtend wat eraan zit te komen en wat je mogelijk net even gemist hebt.