Dit wordt de week voor ondernemers

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad presenteert dinsdag een voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De afspraken moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 49 procent lager ligt dan in 1990 het geval was. Het akkoord moet in het najaar rond zijn.

De uitvoering van het Klimaatakkoord begint volgend jaar. In de tweede helft van 2018 worden de hoofdlijnen omgezet in concrete acties. Het kabinet wil de kosten die daarbij komen kijken voor bedrijven en burgers zoveel mogelijk binnen de perken houden. Daarvoor moeten de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Voor elke sector wordt een reductiedoelstelling vastgesteld in megatonnen CO2.

Koeien in de wei

Welk deel van de Nederlandse koeien staat op stal en hoeveel mochten er vorig jaar grazen in de wei? Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

In 2016 bleek het percentage melkveebedrijven dat zijn koeien in de wei laat, te zijn toegenomen naar 76,5 procent, ondanks de schaalvergroting in de landbouw. Het aantal melkkoeien nam tussen 1 april 2015 en 1 april 2016 toe met 123.000 dieren.

"Koeien staan vaker het hele jaar op stal naarmate er meer melkkoeien worden gehouden. Bij toenemende bedrijfsgrootte is weidegang lastiger in te passen in de bedrijfsvoering", liet het CBS daarbij weten.

2060

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) presenteert donderdag een rapport met de naam Scenarios for the World Economy to 2060​. In dit rapport staat een nieuw model centraal dat de groeiverwachting toont van OESO-landen en grote niet-OESO-economieën in de komende decennia.

De komende vijftig jaar staat de samenstelling van de wereldeconomie in ieder geval grote veranderingen te wachten, aldus de denktank. Dit jaar en volgend jaar zal de wereldeconomie een groei van rond de 4 procent laten zien, zo voorspelde de OESO in mei. Voor de Nederlandse economie verwacht de organisatie voor volgend jaar een plus van 2,9 procent.

Friese wereldrecordpoging

Rijkswaterstaat sluit zaterdag 13,5 kilometer van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden en de naastgelegen vaart af voor een poging het wereldrecord grootste parade van duurzame voertuigen te verbreken. Volgens de organisatie wordt het huidige record, dat op 746 voertuigen ligt, naar verwachting verpulverd.

Het gaat om een parade van fossielvrije voertuigen op de weg en in het water. De parade moet niet alleen een wereldrecord opleveren, maar de organisatie wil ook laten zien dat duurzaam reizen al prima mogelijk is. De tocht eindigt in het centrum van Leeuwarden.

De optocht gaat om 11.00 uur van start. Ook mensen met bijvoorbeeld steps, skelters, Segways en fietsen mogen meedoen, maar zij stromen later in.

Nieuwe regels

Op 1 juli zijn er weer aardig wat nieuwe wetten en regels ingegaan. Vanaf die datum moest je bijvoorbeeld echt je arbozaken op orde hebben volgens de nieuwe regels en is het minimumloon weer een stukje omhooggegaan.

Ook zijn de mogelijkheden verruimd voor de handhaving van kwaadwillende opdrachtgevers, die zzp'ers niet als zzp'ers behandelen, en is de administratieplicht veranderd voor ondernemers in de kinderopvangbranche. We hebben de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Zomervakantie

Op zaterdag 14 juli gaat de zomervakantie van start voor de regio midden. De scholieren die dan vakantie hebben, worden op maandag 27 augustus weer in de schoobanken verwacht. Voor de regio zuid is de zomervakantie dan al een week bezig, de regio noord volgt op 21 juli.

Niet alleen scholieren zijn toe aan vakantie, ook voor werkenden is vakantie nodig op z'n tijd, schreven we eerder. "Vakantie is noodzakelijk om even goed afstand te nemen van je werk", zei arbeidspsycholoog Ingrid Smit. "Het helpt je om zaken in een ander perspectief te zien en met andere dingen bezig te zijn, het haalt je weg uit de dagelijkse praktijk."

Alles in 3D

Afgelopen week spraken we de ondernemers achter de Eindhovense start-up Expivi. Zij maakten een programma dat ze zelf omschrijven als "een soort Wordpress voor 3D-ontwerppersonalisatie". Het werkt volledig in je browser en je hebt er dus geen software of snelle computer voor nodig.

"Eigenlijk is het interessant voor iedereen die actief is in de maakindustrie", vertelt Babak. "Architecten, keukenboeren, autoverkopers. Via het platform kunnen ze niet alleen zelf ontwerpen, maar ook hun gebruikers een producten op maat laten maken."

De mannen zijn intussen al genomineerd voor prijzen als Start-up van het Jaar van magazine Computable en staan in de MKB Innovatie Top 100.