Kabinet trekt 200 miljoen uit om knelpunten mkb weg te werken

Nederland loopt voorop bij het gebruik van nieuwe technologie. Het mkb daarentegen heeft op dat terrein juist een achterstand, bleek onlangs uit onderzoek door de Europese Commissie.

Hoewel ruim acht op de tien consumenten online winkelen, biedt slechts 15 procent van de mkb'ers diensten en producten op internet aan. Ondernemers lopen daardoor veel omzet mis en kunnen niet optimaal meeprofiteren van de economische bloei.

"De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel", aldus Keijzer. "Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen."

De staatssecretaris is de afgelopen maanden bij veel mkb'ers op bezoek geweest om te vragen waar zij zoal tegenaan lopen. Naast digitalisering noemen zij het vinden van geschikt personeel en het aantrekken van financiering als knelpunten.

Winst

MKB-Nederland is tevreden over het pakket dat zich specifiek op kleinere ondernemingen richt. "Dat is winst", vindt directeur Leendert-Jan Visser van de brancheorganisatie. "Het is goed dat er nu eindelijk geld wordt uitgetrokken voor de toepassing van nieuwe technologie. Daar kan het mkb echt van profiteren."

Ook de aandacht voor financiering is welkom volgens Visser, die wel hoopt dat wordt aangesloten bij bestaande initiatieven.

