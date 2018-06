Ook mkb'ers en zzp'ers kunnen voortaan aankloppen bij klachteninstituut Kifid

Ondernemers kunnen bij het Kifid aankloppen als zij een klacht hebben rond financiering en de bank deze niet goed oplost. Eerder waren ze dan aangewezen op de rechter, wat vaak tot een prijzige procedure leidt.

Volgens het Kifid missen mkb'ers en zzp'ers vaak de financiële kennis die bij grotere bedrijven wel aanwezig is. Het nieuwe klachtenloket voor ondernemers is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het is onderdeel van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. In die gedragscode, opgesteld door de NVB, staat omschreven wat kleinzakelijke klanten van banken mogen verwachten.

Wie naar het Kifid stapt, mag een maximale omzet van 5 miljoen euro per jaar boeken. Ondernemers moeten zelf 250 euro bijdragen in de kosten. Een hoger beroep kost 500 euro.

Klachten waarmee de ondernemer terechtkan bij het Kifid zijn bijvoorbeeld geschillen rond het zakelijk krediet of wijzigingen van het rentetarief. In een bindende uitspraak kan het Kifid maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen.

Het klachteninstituut heeft vorig jaar in totaal 3.141 klachten van consumenten over financiële dienstverleners behandeld.

