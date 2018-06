Steeds minder reclamefolders belanden op de deurmat

NUzakelijk: Nieuws 30.000 Nederlandse banen tussen 2014 en 2016 naar buitenland verplaatst Ruim 30.000 Nederlandse banen zijn in twee jaar tijd naar het buitenland verplaatst. Zo'n 6 procent van de bedrijven met minstens vijftig werknemers bracht de taken in met name EU-lidstaten onder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van nieuwe cijfers.