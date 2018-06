Modeketen Men At Work krijgt uitstel van betaling

Dat bevestigt een woordvoerder maandag. De webwinkel werd vrijdag offline gehaald.

De Nederlandse winkels blijven nog zeker tot volgende week geopend, laat een woordvoerder van de bewindvoerder weten. De circa 425 medewerkers van die winkelvestigingen worden tot die tijd doorbetaald.

Baart voert op dit moment gesprekken met banken en leveranciers van Men At Work. Daarnaast inventariseert hij of er eventuele overnamepartijen zijn voor een doorstart van het bedrijf.

Kostenbesparingen

Eerder in juni werd al bekend dat de Nederlandse kledingwinkelketen financieel in de problemen zit.

Om die reden werden er kostenbesparingen doorgevoerd, zoals het ontslag van een onbekend aantal medewerkers en de beëindiging van de samenwerking met enkele merken. Ook hielden verschillende vestigingen een opheffingsuitverkoop.

Baart meldt dat hij de komende tijd de mogelijkheden van de surseance zal inventariseren. In veel gevallen leidt het uitstel van betaling alsnog tot een faillissement.

Terugkoop

De winkelketen werd in 2007 voor het eerst door oprichter Marcel van Gelderen doorverkocht. Hij kocht de keten echter terug toen het slecht ging met de zaken. Daarna was Men At Work tot 2017 eigendom van Varova Fashion, waarna Van Gelderen de keten in het tweede kwartaal opnieuw na tegenvallende resultaten terugkocht.

Men At Work heeft in Nederland 27 winkels en drie vestigingen in België. De surseance geldt niet voor die Belgische filialen, omdat die buiten de houdstermaatschappij vallen waarop de uitspraak betrekking heeft.