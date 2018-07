Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De derde editie van de Young Lady Business Academy gaat maandag van start. Tijdens deze stoomcursus werken 25 jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar aan hun leiderschapskwaliteiten.

De academie is opgezet door Elske Doets, zakenvrouw van het jaar 2017 en eigenaar en directeur van Jan Doets America Tours. Tijdens de vijfdaagse training staan gastcolleges gepland van verschillende topvrouwen. Onder andere oud-staatssecretaris Nebahat Albayrak, tegenwoordig vicepresident External Relations bij Shell en SER-voorzitter Mariëtte Hamer zijn aanwezig.

De deelneemsters werken tijdens de stoomcursus aan een presentatie van "hun professionele droom". Degene die zijn droom het beste weet te verwoorden, wint de cursus en mag Doets vergezellen op haar zakenreis naar de Verenigde Staten of Canada.

Congres rond familiebedrijven

Hogeschool Windesheim in Zwolle is vier dagen lang het toneel van een internationaal congres rond familiebedrijven genaamd IFERA (International Family Enterprise Research Academy).

Het congres duurt van dinsdag tot en met vrijdag, maar de woensdag is gereserveerd voor ondernemers, adviseurs en andere geïnteresseerden. Dan worden er verschillende workshops en lezingen gehouden voor bedrijfsfamilies en hun opvolgers. Het thema is dit jaar 'Disruptie: continuïteit en duurzame ontwikkeling van een familiebedrijf in tijden van snelle veranderingen'.

De dag gaat van start met een lezing van professor Joseph Astrachan, die volgens de organisatie een van de grondleggers is van het familiebedrijvenonderzoek. Bijwonen van het congres kost 100 euro.

Arbeidsmarkt

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt woensdag met zijn Employment Outlook, een jaarlijkse publicatie waarin de organisatie vooruitblikt op recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de kortetermijnvooruitzichten voor de OESO-landen.

In Nederland neemt de krapte op de arbeidsmarkt ondertussen steeds verder toe. Het CBS liet in mei weten dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 8.000 vacatures bijkwamen, terwijl het aantal werklozen met 30.000 terugliep.

Eind maart stonden er 235.000 vacatures open, 2,5 keer zoveel als halverwege 2013. Alleen in de jaren 2006 en 2008 waren er meer vacatures.

Beste strandpaviljoen van Nederland

Waar kun je dit jaar het beste strandpaviljoen en het schoonste strand van Nederland vinden? Donderdag worden de winnaars van beide titels onthuld. Dat gebeurt op de locatie van de winnaar van vorig jaar: 't Badhuys op Vlieland.

Het is voor het eerst dat de twee verkiezingen worden samengevoegd. Naast het schoonste strand en het beste paviljoen van 2018 worden de beste nieuwkomer, het beste zoetwaterpaviljoen, het duurzaamste paviljoen, de beste paviljoens per provincie en het beste paviljoen volgens Belgische en Duitse bezoekers bekendgemaakt.

De verkiezing van de winnaars komt tot stand dankzij stemmen van het publiek en de daaropvolgende beoordeling door een jury en mystery guests. Strand Nederland organiseert de verkiezingen.

Circulaire auto

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) onthult vrijdag de eerste ciculaire auto ter wereld. De auto draagt de naam Noah. De tweepersoons auto weegt 350 kilo en heeft een actieradius van 240 kilometer. De topsnelheid van het voertuig is 100 kilometer per uur.

In Noah zijn recyclebare producten verwerkt. Zo zijn de bindmiddelen in de vlaspanelen plantaardig. Een studententeam van TU/ecomotive bouwt elk jaar een duurzame auto. Vorig jaar was dat Lina, 's werelds eerste auto gemaakt uit biocomposiet.

Noah gaat in de zomer door Europa toeren. Daarvoor is het studententeam van de TU/e momenteel bezig met een crowdfundingactie. Het team hoopt 10.000 euro op te halen.

Geluk

En zo vlak voor het weekend komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook nog met cijfers over geluk. Hoeveel mensen geven hun geluksgevoel als rapportcijfer een 9 of een 10? En welke kenmerken hebben zij gemeen?

Eerder zochten we uit hoe je om te beginnen gelukkiger kunt worden op het werk. Volgens werkgelukdeskundige Krista de Wolff ligt de grootste verantwoording hiervoor bij de werknemers zelf. "Het begint allemaal met het besluit dat je gelukkig mag zijn op het werk. Dat is het begin van een ontdekkingstocht", stelde De Wolff.

Het besef dat het werk niet past, kan confronterend zijn. "Maar als je het roer wil omgooien, neem dan de tijd om de inzichten te verwerken en je te ontwikkelen", zegt De Wolff. "Zoek bijvoorbeeld uit welke werkomstandigheden belangrijk zijn en welke werkzaamheden je enthousiast maken en waarom."

Psychisch verzuim

Het percentage psychisch verzuim is opnieuw licht gestegen in de eerste vijf maanden van dit jaar, zo bleek vorige week uit cijfers van arbodienstverlener ArboNet. Wat kun je als werkgever nu het beste doen als je een werknemer met psychische klachten hebt?

"Ga met zo’n werknemer om tafel, misschien kun je het tij nog keren. Neem wat taken weg, adviseer iemand om er een lang weekend op uit te gaan. Kijk niet alleen naar de werkdruk, maar ook naar het plezier dat iemand eventueel uit bepaalde taken haalt", adviseert bedrijfsarts Truus van Amerongen.

En als het toch misgaat? "Regel een afspraak met de bedrijfsarts en zorg dat de werknemer zo snel mogelijk goede hulp krijgt", aldus Van Amerongen. "Een snelle interventie kan drie tot vier weken aan verzuim besparen. Schakel als werkgever zelf een psycholoog in en betaal die ook. Anders komt de werknemer terecht in de reguliere zorg, waar hij of zij met wachtlijsten te maken krijgt. De kosten die je dan als werkgever maakt, verdien je terug doordat de werknemer eerder weer aan de slag kan."

Personeel vinden

Het wordt steeds krapper op de arbeidsmarkt, liet ook UWV afgelopen dinsdag weten. De uitkeringsinstantie kwam met 24 concrete adviezen om als ondernemer toch genoeg personeel te vinden. We maakten een selectie van de handigste tips.

Heb je bijvoorbeeld weleens overwogen statushouders te werven voor je bedrijf? Ook kunnen robots en slimme technologieën werk uit handen nemen en zijn er soms elders in de Europese Unie, of gewoon in andere regio's binnen Nederland, geschikte medewerkers te vinden.