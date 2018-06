'Omzetgroei groothandel koelt komende jaren af'

Voor dit jaar rekent ING op een omzetgroei van 4,5 procent en voor 2019 nog maar op 1,5 procent. In 2017 groeide de omzet van de groothandels nog met bijna 7 procent.

De totale omzet komt daarmee volgend jaar uit op 497 miljard euro. Dat het groeitempo iets afneemt, heeft met de wat minder uitbundige groei van de wereldhandel te maken.

Voor de groothandel in grondstoffen zal de omzet in 2019 mogelijk zelfs krimpen. Dat komt door druk op de olieprijzen.

Brexit

Waar de non-foodsector nog redelijk overeind blijft, ziet de groothandel in voeding de omzetgroei halveren van 4,6 procent vorig jaar naar ruim 2 procent dit en komend jaar.

De Brexit en de daarmee samenhangende wisselkoersen van euro naar pond spelen daarbij een belangrijke rol. Exporteurs zien door het goedkope pond minder terug van hun in het VK behaalde omzet.

Ook groothandelaars in de bouw krijgen met een minder rooskleurige omzetgroei te maken. De hoge groei van de handel in industriële machines en bouwmaterialen zet in 2018 door, maar valt terug in 2019.

