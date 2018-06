'Belangenclubs bezorgd over psychisch welzijn boeren'

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en zuivelorganisatie NZO werken aan een plan om tobbende boeren beter te helpen, zeggen ze in dagblad Trouw.

De krant hield een peiling onder 2.300 boeren met een eigen bedrijf. Ongeveer de helft is weleens neerslachtig geweest over zijn bedrijf en ligt wakker over de toekomst.

Jeanette van de Ven, bestuurder van LTO Nederland, zegt in Trouw dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland niet aansluit op de behoeften van agrarische ondernemers. "De wetten en regels zijn zeer complex geworden en de boer is de autonomie van vroeger kwijt."

Volgens Van de Ven is de kennis over hulp aan boeren "gefragmenteerd" en moet de hulpverlening worden gestroomlijnd. "We willen in kaart brengen hoe leveranciers van veevoer, dierenartsen en administrateurs signalen dat er iets mis is beter kunnen oppakken en doorgeven."