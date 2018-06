NUzakelijk: Nieuws 'La Marquise' in Budel wint prijs beste B&B 2018 ‘Een onvergetelijk verblijf’, 'nog nooit zoiets moois gezien’, en ‘volledig in de watten gelegd’. Met alleen maar lyrische reviews en een gemiddelde score van 9,6 won bed and breakfast La Marquise in Budel woensdag de prijs voor Beste B&B van Nederland, uitgeroepen door boekingssite www.bedandbreakfast.nl.