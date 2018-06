Office Center is terug in Nederlandse handen

Het Financieele Dagblad (FD) noemt een overnamebedrag van circa 40 miljoen euro. Alle 550 banen bij Office Center en 125 bij KantoorExpert blijven na de overname behouden.

De directeur van KantoorExpert wil Office Center laten groeien door zich meer te richten op de lokale markt. Op die manier hoopt hij beter te kunnen inspelen op de behoefte van consumenten. "Ik denk dat een Nederlands aangestuurd bedrijf dat beter kan doen dan een internationaal aangestuurd bedrijf'', zegt hij.

Verder herstelt hij de naam 'Office Centre' weer op de gevels. Volgens Davelaar is de naam namelijk nog steeds "een begrip".

Makro

Officer Centre is een kantoorvakhandel gericht op kleine ondernemers en was vroeger onderdeel van groothandel Makro. Volgens het FD komt de verkoop voort uit de overname van de Europese tak van Staples aan de Amerikaanse investeerder Cerberus. De investeerder wilde van Office Centre af, want Cerberus richt zich op een andere doelgroep: grootbedrijven.

Het FD schrijft dat KantoorExpert dankzij de overname ineens een topspeler in de Nederlandse markt van kantoorartikelen is. Office Centre is namelijk een stuk groter, zowel qua medewerkers als omzet. Office Centre boekt een jaarlijkse omzet van 80 miljoen euro, KantoorExpert zette vorig jaar 13,5 miljoen euro om.