DNB: Steeds lastiger om goed personeel te vinden

Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar halfjaarlijkse rapport over de economische vooruitzichten: "In een groeiend deel van de economie gaat dit knellen en kampen bedrijven met belemmeringen door een tekort aan arbeidskrachten en productiemiddelen."

Een op de vijf ondernemers gaf in het tweede kwartaal van dit jaar zelfs aan dat een tekort aan personeel de bedrijfsvoering belemmert. Halverwege 2014 was dat nog geen 3 procent.

Ook is er een tekort aan productiemiddelen. Dat alles leidt nog niet tot een oververhitte economie, maar ''het begint wel die kant op te gaan'', zegt DNB-directeur Job Swank.

Het vinden van goede medewerkers is vooral een probleem in de zakelijke dienstverlening, informatie & communicatie en logistiek. In de sector cultuur, sport en recreatie is het vinden van personeel nog geen probleem.

Vaste baan

Dat bedrijven geen geschikt personeel kunnen vinden, heeft ook andere gevolgen. Het aandeel vaste banen ten opzichte van flexbanen groeit bijvoorbeeld weer. "We zien dat werkgevers de vaste baan inzetten om mensen te lokken'', zegt Swank.

De inflatie neemt volgend jaar flink toe. Dit jaar is die nog 1,1 procent, in 2019 schiet die naar 2,5 procent. De hogere lonen helpen daarbij, maar ook de geplande verhoging van het lage btw-tarief geeft de inflatie een boost. In 2020 daalt de inflatie dan weer naar 1,7 procent.

Die waardes in de buurt van de 2 procent worden verder veroorzaakt door de hogere energieprijzen. ''We zien toch dat we dat momenteel nodig hebben om de inflatie omhoog te krijgen.''

Lagere economische groei

DNB concludeert verder dat de economische opleving inmiddels over het hoogtepunt heen is. Vorig jaar groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent, voor de jaren 2018, 2019 en 2020 wordt er een groei van opeenvolgens 2,5 procent, 2,2 procent en 1,9 procent verwacht.

Dat is lager dan DNB een half jaar geleden verwachtte. Toen ging de toezichthouder nog uit van een economische groei van 3,1 procent (2018) en 2,3 procent (2019).

Handelsoorlog

Toenemend protectionisme en de mogelijkheid van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, China en de Europese Unie noemt DNB een "gevaar". Mocht het handelsconflict uit de hand lopen, dan valt de Nederlandse economische groei gemiddeld met 0,5 procent lager uit.

De Brexit blijkt vooralsnog vooral voor het Verenigd Koninkrijk gevolgen te hebben, maar dat kan veranderen, afhankelijk van welke vorm het vertrek van de Britten uit de Europese Unie krijgt.