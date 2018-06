'Zet werknemers parttime in voor technisch onderwijs'

Daarvoor moeten ondernemers op de korte termijn meer mensen in dienst nemen, stelt Terpstra in het Financieele Dagblad (FD).

Volgens de voorzitter is er een impasse in de technische sector waar meer 'hybride docenten' bij kunnen helpen. Het bedrijfsleven heeft echter zelf ook te maken met personeelstekorten door een groot gebrek aan technisch geschoold personeel. Ondernemersvereniging VNO-NCW is om die reden sceptisch.

Toch ziet Terpstra heil in een grootse aanpak. "Radicale problemen op de arbeidsmarkt vragen om radicale oplossingen", stelt hij. "Als bedrijven niet duurzaam gaan investeren in het onderwijs, dan schieten ze zichzelf in de voet."

Terpstra biedt het kabinet maandag een actieplan aan als "aanjager" van het techniekpact tussen de overheid, het onderwijs en bedrijven.

