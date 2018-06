Vergeet ouderwetse diesel en vaar op kipfiletbakjes en chipszakken

Het Amsterdamse bedrijf Bin2Barrel wil diesel en chemicaliën halen uit niet-recyclebaar plastic, zoals de petschaaltjes waarin het vlees in de supermarkt verpakt zit, of chipszakken.

Vrijdag gaat de eerste paal van het fabriekspand van het bedrijf in de Amsterdamse haven de grond in. Als de bouw is afgerond, wil de onderneming jaarlijks ruim 30 miljoen liter duurzame brandstof produceren.

"Dat is ongeveer wat de Shell-pomp aan de A4 bij Hoofddorp, een van de drukste pompen van Nederland, op jaarbasis wegzet", schat medeoprichter Floris Geeris. "Alleen gaat onze brandstof straks naar de binnenvaart."

Bin2Barrel, dat voortaan door het leven gaat als IGE (International Green Energy) Solutions, gaat de brandstof halen uit in totaal 35.000 ton niet-recyclebaar plastic per jaar. Dat gaat op dit moment nog "in de fik". "Wij zeggen altijd: wat uit je badkamer komt, kan gerecycled worden, wat uit je koelkast komt niet", zegt Geeris.

De techniek die het bedrijf gebruikt om het plastic om te zetten in diesel en chemicaliën, de zogenoemde pyrolyse, is niet nieuw. "Wij hebben het alleen gesofisticeerd, commercieel bruikbaar gemaakt. Het voldoet nu aan de Nederlandse wet- en regelgeving." Het is volgens de oprichters wel voor het het eerst in de wereld dat op deze schaal een fabriek voor niet-recyclebaar plastic wordt gebouwd.

Geldschieters

De financiering van de plannen bestaat deels uit eigen geld. Daarnaast droegen het Havenbedrijf Amsterdam en een aantal investeringsmaatschappijen een steentje bij en kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een subsidie over de brug.

In Nederland is een veelvoud van de voor de plannen van Bin2Barrel benodigde hoeveelheid plastic voorhanden. Geeris en zijn zakenpartner Paul Harkema zijn nog druk in gesprek om de partijen die dit plastic verwerken zover te krijgen dat het voortaan naar hen toekomt in plaats van de verbrandingsoven in te gaan. "Het staat al gedeeltelijk op papier."

Ongeveer 80 procent van de productie van de onderneming zal straks bestaan uit diesel, de rest bestaat uit chemicaliën, oftewel Nafta. "Hier wordt weer plastic van gemaakt. In de toekomst willen we dat de verhouding verschuift in het voordeel van Nafta, aangezien we dan natuurlijk een hoger recyclingspercentage behalen", stelt Geeris.

Hoe duurzaam?

Aan de ene kant geeft Bin2Barrel een tweede leven aan plastic dat anders verbrand wordt, aan de andere kant wordt er diesel van gemaakt, een brandstof die nu niet bepaald bekendstaat om zijn milieuvriendelijkheid.

Hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht Jacqueline Cramer vindt dat de plannen van Bin2Barrel passen in de verandering die we momenteel doormaken om plastic in de kringloop te houden.

"We zitten in een overgangsfase en in die zin is het al een enorme stap vooruit wat Bin2Barrel doet. Ze maken een brandstof die veel milieuvriendelijker is dan die waar de zeescheepvaart nu mee stookt", zegt Cramer. "De zeescheepvaart is wat duurzaamheid betreft een notoire achterloper, die door zulke initiatieven ziet dat het ook anders kan."

Volgens Cramer is Bin2Barrel zelf er ook van doordrongen dat het een eerste stap is op weg naar een meer duurzame samenleving. "Ze kijken zelf ook naar wat ze nog meer kunnen doen. Maar op dit moment zijn ze een stap verder dan anderen."

Naar het buitenland

Met het realiseren van de plannen voor de eerste fabriek zijn Geeris en Harkema zes jaar bezig geweest. Daarna hoopt het ondernemersduo snel te kunnen uitbreiden in het buitenland.

"We voeren nu oriënterende gesprekken in België en Duitsland, daar willen we binnen drie jaar de eerste fabrieken bouwen. Binnen nu en tien jaar mikken we op zo’n zeventig fabrieken over de hele wereld", zegt Geeris.

Ook is het bedrijf van plan op termijn kerosine te gaan produceren, de brandstof die door vliegtuigen wordt gebruikt. "Het moeilijkst daaraan is de wet- en regelgeving. Je moet daar eerst eindeloos mee testen, het komt wat dat betreft bijna op hetzelfde neer als medicijnen op de markt brengen", aldus Geeris.

Daarnaast kan de diesel in principe door vrachtwagens worden gebruikt, maar daar moet eerst een aparte vergunning voor geregeld worden.

Alternatieven

Cramer denkt dat er wel een markt is voor het product van Bin2Barrel. "Ze springen in dat gat, er zijn nu eenmaal alternatieven nodig voor fossiele brandstoffen."

Maar, tekent Cramer aan, het mooiste zou zijn als er niet alleen aan de achterkant van het proces bedrijven opstaan die niet-recyclebaar plastic hergebruiken, maar als er ook aan de voorkant een kentering komt en er minder onnodig plastic gebruikt wordt.

"Er moet uiteindelijk zo min mogelijk niet-recyclebaar plastic in het milieu worden gebracht, maar dat moeten de verpakkingsproducenten oppakken. Ook zou er betere scheidingsapparatuur moeten komen, zodat de reststroom wordt verminderd", stelt Cramer.

