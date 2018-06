Nederlandse baksteenmaker in Oostenrijkse handen

Het Gelderse bedrijf ging akkoord met de overname door zijn grotere branchegenoot, maakt Wienerberger woensdag bekend. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

Daas Baksteen omvat twee baksteenfabrieken in Azewijn en Winterswijk en is goed voor een jaaromzet van circa 24 miljoen euro.

De nieuwe eigenaar gaat ervan uit dat de 125 banen bij het bedrijf voorlopig behouden blijven, gezien de groei in de bouwsector.

Wienerberger is op overnamepad en heeft dit jaar 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de transacties. Daas Baksteen vormt volgens topman Heimo Scheuch een waardevolle aanvulling, vanwege de sterke positie van het bedrijf op de Nederlandse markt voor gevelbaksteen en straatbaksteen.

De Oostenrijkse onderneming is naar eigen zeggen 's werelds grootste producent van bakstenen en had in 2017 een omzet van ruim 3,1 miljard euro. Het bedrijf is al actief in Nederland, waar de onderneming circa 840 mensen in dienst heeft.