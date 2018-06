Deliveroo versoepelt regels en laat restaurants eigen bezorgers inzetten

Het Britse bedrijf hoopt een nieuwe doelgroep aan te boren met deze dienstverlening. Op dit moment zijn vijftienhonderd restaurants aangesloten bij de maaltijdbezorgapp.

Restauranteigenaren die hun eigen bezorgers voor Deliveroo-bestellingen willen gebruiken, kunnen dat vanaf volgende maand doen via de dienst Marketplace+. De nieuwe functie is eerst alleen beschikbaar in Amsterdam, later volgen de andere dertien steden waar het bedrijf actief is.

Deliveroo denkt dat het bedrijf dankzij deze nieuwe dienst makkelijker kan uitbreiden naar andere steden. Marketplace+ is ook beschikbaar in andere landen, zoals België, Australië en natuurlijk het thuisland het Verenigd Koninkrijk.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk verwacht het bedrijf zelfs vijfduizend extra restaurants te interesseren met Marketplace+. Dat meldt de Financial Times. Dat moet de concurrentiepositie van Deliveroo ten opzichte van UberEats en Just Eat versterken. In het thuisland heeft Deliveroo vijftienduizend aangesloten restaurants.

Mede-oprichter Will Shu: "Dit is de volgende stap in het plan om klanten zoveel mogelijk keuze te bieden. We willen onze dienstverlening verbeteren en meer restaurants aansluiten in diverse prijsklassen."