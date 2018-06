Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het TU Delft Solar Boat Team gaat maandag proberen de snelste ter wereld te worden met zijn zonneboot. Het huidige wereldrecord staat op 50,5 kilometer per uur.

Bij de recordpoging van de Technische Universiteit Delft is een team van 24 studenten betrokken. De aanval op het wereldrecord vindt plaats tussen 11.15 en 11.30 uur.

De TU Delft is ook de maker van de Nuna, een zonneauto. De Nuna werd afgelopen oktober voor de zevende keer wereldkampioen bij de World Solar Challenge in Australië. De auto van het Delftse team kwam na een tocht van ruim 3.000 kilometer als eerste binnen in de stad Adelaide.

Ziekteverzuim

Het Centaal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag bekend hoe het in het eerste kwartaal van dit jaar met het ziekteverzuim van Nederlandse werknemers gesteld was.

Nederland was in eerste maanden van het jaar in de greep van een stevige en langdurige griepepidemie. Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, liet in april weten dat de griepgolf zo'n 1,3 miljard euro heeft gekost. Dat is ruim twee keer zo veel als een jaar eerder.

Directeur sociale zekerheid Leo Bil van Acture noemde de duur van de epidemie "ronduit zorgelijk". Hij hoopt dat de griepprik volgend jaar meer effect heeft, omdat werkgevers flink op kosten gejaagd zijn.

Uitvaartondernemers

Ondernemers in de uitvaartbranche kunnen woensdag Funeral Affairs bezoeken. De vakdag wordt georganiseerd door RememberMe.nl en Salut.

Voor het eerst worden tijdens de dag ook de Dutch Funeral Awards uitgereikt aan vijf ondernemers die er uitspringen in verschillende categorieën, waaronder bloemen, innovatie en lichaamsomhulling. Ook kunnen deelnemers verschillende kennissessies bezoeken, bijvoorbeeld over conflicthantering en online vindbaarheid.

De vakdag vindt plaats in Zeist. In de voorverkoop kosten toegangskaarten15 euro, aan de deur is dit 17,50 euro.

Zomer

Hoewel het er met dat prachtige weer op lijkt dat de zomer al lang begonnen is, gaat hij donderdag pas echt van start. Op de 21e begint althans de astronomische zomer, op 1 juni begon de meteorologische zomer al.

De afgelopen meimaand was de warmste in drie eeuwen tijd, meldde het KNMI eerder. In totaal werden dertien zomerse dagen genoteerd. De gemiddelde temperatuur in De Bilt kwam uit op 16,4 graden, terwijl het langjarig gemiddelde voor de meimaand blijft steken op 13,1 graden.

Protesten

Op zaterdag verzamelen boze omwonenden van de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde zich om te protesteren tegen de groei van de luchtvaart.

De zes organisaties van omwonenden hebben zich hiervoor verenigd in een Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL). De LBBL maakt zich zorgen over de toenemende CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de luchtvaart.

Ook pleit de belangenclub voor goede en betaalbare internationale treinverbindingen. Die kunnen dan de concurrentie aan met korte vluchten binnen Europa.

Vakbondsleden

Wie zijn de mensen die nog lid zijn van een vakbond? Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag bekend.

Het statistiekbureau heeft over de periode 2012 tot 2017 verschillende gegevens over vakbondsleden in kaart gebracht. Hoe belangrijk vinden werknemers het bestaan van vakbonden? Zijn ze tevreden over de manier waarop hun belangen door de bonden worden vertegenwoordigd?

In maart 2017 registreerde het CBS in totaal 1,7 miljoen vakbondsleden, dat waren er 15.000 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het totale aantal vakbondsleden daalt al jaren, maar het aandeel vrouwen onder de leden stijgt wel.

Risico's in kaart

De afgelopen week was het de Week van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). En die RIE moet je als ondernemer met personeel in bijna alle gevallen hebben.

Een RIE is eigenlijk niets meer of minder dan een lijst met alle veiligheidsrisico's die in jouw bedrijf bestaan en een plan over wat je gaat doen om die risico's te beperken. Het volgen van een stappenplan kan helpen om een goede RI&E te maken.

Er zijn drie risicocategorieën, namelijk fysieke risico's, psychosociale risico's en veiligheidsrisico's. Als je die allemaal hebt geïdentificeerd, kun je in kaart brengen welke risico's het meest urgent zijn.

Klanten met beperking

Winkeliers, horeca-uitbaters en organisatoren van evenementen worden de komende tijd met een actieplan gestimuleerd om hun bedrijven toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Maar hoe doe je dat concreet?

Denk om te beginnen eens na over je website. Hoe maak je die ook geschikt voor mensen die blind of slechtziend zijn of mensen met dyslexie? Maak bijvoorbeeld gebruik van vergrotingssoftware.

En heb je weleens nagedacht over de toegankelijkheid van je pand? Zorg dat de deur automatisch of in ieder geval makkelijk opengaat en houd doorgangen in je zaak goed vrij.