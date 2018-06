Minder organisaties failliet gegaan in mei

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de meeste van die bedrijven bankroet in de handel, 66 in totaal. Ook in de horeca werden relatief gezien veel bedrijven opgeheven.

Het aantal faillissementen in mei lag op 296. Vijf jaar geleden bereikte het aantal uitgesproken faillissementen in de maand mei een record, daarna is de dalende trend ingezet.

In augustus 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. Sindsdien is sprake van een stabilisering.

​

