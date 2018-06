Transportsector boekt omzetgroei van bijna 4 procent in eerste kwartaal

De grootste toename, 9,7 procent, was te zien bij opslagbedrijven, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, boekte een omzetstijging van 5,2 procent. Niet alleen werd er meer vervoerd, ook de vrachtprijzen pakten hoger uit. De omzet van luchtvaart en expediteurs steeg met respectievelijk 5,3 procent en 4,6 procent.

De zee- en binnenvaart moest echter een omzetdaling incasseren. In de zeevaart kromp de omzet met ruim 5 procent, terwijl die in de binnenvaart met bijna 2 procent terugliep. Dit komt doordat de vrachtprijzen onder druk stonden en er bovendien perioden van hoog water waren in het eerste kwartaal. Hierdoor moesten de schippers hun snelheid aanpassen en waren er op gedeeltes van rivieren vaarverboden.

Bedrijven in de transportsector hebben overwegend positieve verwachtingen voor het komende kwartaal. Terwijl 30 procent een stijging van de omzet verwacht, rekent 3 procent op een daling.

Bijna een kwart van de bedrijven in de sector verwacht meer personeel te hebben in het komende kwartaal. Aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar stonden er 10.600 vacatures open in de transportsector, aldus het CBS. Dat is ruim drieduizend meer dan een jaar eerder het geval was.