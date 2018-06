'Gemeenten geven beter antwoord op vragen ondernemers'

Digitaal is er nog wel werk aan de winkel. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken donderdag op basis van een onderzoek onder 160 willekeurige Nederlandse gemeenten.

Lokale overheden kregen vijftien vragen per telefoon en vijf vragen per mail voorgelegd. De vragen gingen over het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en het aanpassen van een bestemmingsplan.

Ondernemers gaven de beantwoording van telefonische vragen een 7 en de antwoorden via de mail een 6,5. In een onderzoek in 2013 werd respectievelijk een 6,4 en 6,4 aan de antwoorden op telefonische en digitale vragen gegeven.

Ondernemers hoefden in vergelijking met 2013 minder terug te bellen. Verder zouden gemeentemedewerkers meer kennis hebben en wordt er beter gebruik gemaakt van interne informatiesystemen.

Verbetering is nog mogelijk op het gebied van telefonische bereikbaarheid, het vaker in één keer afhandelen van vragen en het sneller beantwoorden van e-mails.