150 Afrikaanse bedrijven brengen bezoek aan Nederland

De Sahel is een landstreek in Afrika die in het noorden grenst aan de Sahara-woestijn. De Afrikaanse ondernemers bezoeken een aantal landbouwbeurzen in de Jaarbeurs in Utrecht. Ze gaan onder meer langs bij pluimveebeurs VIV Europe.

NABC is vijf jaar geleden een nauwe samenwerking aangegaan met ondernemers en ondernemersorganisaties in Mali, Niger en Burkina Faso.

"Er hebben diverse handelsmissies over en weer plaatsgevonden. Door het nieuwe beleid van Minister Kaag, uitgewerkt in de nota 'Investeren in perspectief', is deze regio voor Nederland nòg belangrijker geworden", aldus Marina Diboma van NABC. Veel landen in Franstalig Afrika laten een flinke groei zien, aldus de organisatie.

Volgens NABC kunnen Nederlandse bedrijven onder meer landbouwmachines, pick-uptrucks, zaden en waterpompen slijten aan de bezoekende ondernemers.

