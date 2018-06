Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Verschillende branche-organisaties, opleiders en arbodiensten organiseren vanaf maandag de Week van de risico-inventarisatie-en evaluatie (RI&E).

Zo'n RI&E moet een bedrijf helpen risico's in kaart te brengen die tot een arbeidsongeval of aan werk gerelateerde gezondheidsklachten kunnen leiden. En die vervolgens te verminderen.

De Inspectie SZW publiceerde in april een rapport waaruit bleek dat ongeveer 11 procent van de werknemers in 2016 te kampen had met een beroepsziekte, terwijl jaarlijks ongeveer vijftig tot zeventig werknemers om het leven komen als gevolg van een bedrijfsongeval. Vooral kleinere bedrijven blijken de risico's vaak niet goed genoeg op een rijtje te hebben.

Handelsrelatie met Frankrijk

De Franse Kamer van Koophandel in Nederland reikt op maandag bovendien de jaarlijkse Business Awards uit. Deze Trophées du Commerce France Pays-Bas zijn bestemd voor bedrijven die de handelsrelatie tussen Nederland en Frankrijk bevorderen.

De prijzen worden uitgedeeld in zes categorieën: Business Development Award, Starters Award, Partnership Award, Tech Award, FinTech Award en Corporate Social Responsability Award. Tijdens een galadiner zal ook nog de Personality of the Year Award worden uitgereikt.

Hollandse Nieuwe

Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt dinsdag geveild in Scheveningen. Een dag later is de start van het nieuwe haringseizoen. De opbrengst van het eerste vaatje gaat dit jaar naar de stichting Hulphond Nederland.

Zodra de nieuwe haringen weer in het hele land verkrijgbaar zijn, worden er diverse haringparty's gehouden en vindt Vlaggetjesdag Scheveningen plaats.

Vorig jaar bracht de veiling van het eerste vaatje nieuwe haring 65.000 euro op. Een groep ondernemers van visspeciaalzaak Heeren van de Vis sleepte het felbegeerde vaatje in de wacht. Daar hadden ze maar liefst 27 jaar op moeten wachten, vertrouwden ze ons destijds toe.

Tuinbouwtechnologie

Tuinbouwtechnologiebeurs GreenTech gaat dinsdag van start in de Amsterdam RAI. Zo'n 450 exposanten, waaronder kassenbouwers, machinebedrijven en zaadleveranciers, melden zich op de beursvloer.

Voor het eerst is er ook het onderdeel The Organic Farmers Fair (TOFF), waar wordt ingezoomd op innovatie in biologische landbouwtechnologie.

Op de eerste dag worden ook de GreenTech Innovation Awards uitgereikt, waarvoor 22 bedrijven in vier categorieën zijn geselecteerd. De beurs duurt tot en met donderdag. Een ticket kost 40 euro.

Zeevaart

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt woensdag met cijfers over de ontwikkeling van de zeevaart in 2017. Werd er vorig jaar meer of juist minder vervoerd per zeeschip?

Eerder dit jaar liet het CBS weten dat binnenvaartschepen in 2017 ruim 368 miljoen ton goederen vervoerden over de Nederlandse wateren. Dat is 4,8 procent meer dan tien jaar geleden.

Drie kwart van de goederen werd vervoerd door Nederlandse schepen. Niet-Nederlandse schepen die door ons land varen, komen vooral uit België en Duitsland.

Dag van de wind

Vrijdag is het Global Wind Day, oftewel de Internationale dag van de wind. Op die dag, die altijd op 15 juni plaatsvindt, staat de kracht van de wind centraal.

Op deze dag worden verschillende activiteiten georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van windenergie. Zo wordt er een wereldwijde fotowedstrijd georganiseerd met als thema windvisie.

Uit cijfers van de Europese branchevereniging WindEurope bleek eerder dat in recordjaar 2017 voor een capaciteit van 3,1 gigawatt aan offshore windenergie operationeel geworden is. Daarmee is de totale capaciteit gestegen met 25 procent naar 15,8 gigawatt.

Robots op de werkvloer

Verschillende Nederlandse bedrijven experimenteren voorzichtig met menselijke robots, zoals Pepper. Waar kun je als ondernemer zo'n robot nu wel en niet voor inzetten?

"Je kan ze op veel verschillende vlakken inzetten, zo zie je vliegende drones in magazijnen", aldus sectoreconoom retail Henk Hofstede van ABN Amro. "En in bijvoorbeeld Japan zie je al robots die het winkelend publiek assisteren. Ook zijn er servicerobots in de winkel actief. Als het te moeilijk wordt, kan het personeel ingeschakeld worden."

Daar schuilt volgens Hofstede dan ook het grote voordeel van robots in: "Met robots voor de eenvoudige taken kun je de echte personeelsleden in hun kracht zetten. Zij kunnen zich dan bezighouden met het klantcontact, met adviseren en precisiewerk."

Innovatie en onderzoek

Verder bleek afgelopen week dat vorig jaar minder bedrijven gebruikmaakten van de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, oftewel de WBSO. Met deze regeling kunnen ondernemers aanspraak maken op fiscale voordelen.

Het aantal ondernemingen dat gebruikmaakte van de regeling daalde met ongeveer 5 procent naar ruim 21.265. Dit aantal was goed voor een voordeel van 1,2 miljard euro.

Het grootste deel van de trajecten was voor de ontwikkeling van een nieuw product. In 4 procent van de gevallen ging het om technisch-wetenschappelijk onderzoek.